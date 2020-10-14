"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" с радостью сообщает: в октябре яркие победы одерживают не только участники игр.

В прошедшие выходные, 10–11 октября, юные спортсмены собрались в "Макс Мирный Центр", чтобы принять участие в девятом по счёту турнире по большому теннису среди детей 8, 9 и 10 лет SOVENOK CUP Кубок "Спорт-пари".

Более 115 будущих чемпионов напряжённо боролись за призовые места в своих возрастных категориях. Символ турнира Сова поддерживала ребят на кортах и развлекала их в перерывах между матчами. Каждый участник получил памятный подарок, а победители – награды и призы.

Помощь развитию олимпийского, паралимпийского и детского спорта в стране, а также поддержка социальных проектов возможна благодаря всем участникам игр. "Спорт-пари" направляет часть выручки от каждой разыгранной ставки на добрые дела и спортивные инициативы.

Присоединиться и поддержать важные социальные проекты удобно прямо сейчас: в мобильном приложении и онлайн-сервисе m.sportpari.by. Стрим розыгрышей доступен в прямом эфире на ютуб-канале "Спорт-пари" ежедневно в 21.10.

Всего в течение прошедших двух недель участникам игр "Спорт-пари" было выплачено более 824 000 рублей. Более 443 000 рублей получили участники "Блиц", более 84 500 рублей – участники "Спортпрогноз", более 120 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 36 000 рублей.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 140 000 рублей. Джекпот "Спортлото 5 из 36" уже больше 70 000 рублей (напомним, 5 августа 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме более 268 000 рублей).

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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