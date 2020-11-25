"Спорт-пари": новости для участников игр

Все больше участников пользуются онлайн-сервисом m.sportpari.by или мобильным приложением "Спорт-пари". Пользователи отмечают, что очень удобно принимать участие в играх в любое время, в любом месте. В обновленной версии мобильного приложения "Спорт-пари" появилось много новых возможностей, например, сохранить "любимую" числовую комбинацию и делать ставки без промедлений на ввод своих чисел. Принять участие в электронных интерактивных играх не выходя из дома можно уже сейчас: достаточно скачать мобильное приложения по ссылке на сайте компании или зарегистрироваться в онлайн-сервисе m.sportpari.by.

За прошедшие две недели команда "Спорт-пари" поздравила с яркими победами сразу 3 обладательниц крупных выигрышей!

Удача в тираже №2250 "Блиц" от 12.11.2020 принесла победу и 40 000 рублей участнице игры из Слонима. Победительница сделала ставку с помощью онлайн-сервиса m.sportpari.by, а на встрече с командой "Спорт-пари" узнала об обновлении мобильного приложения "Спорт-пари". Светлана твердо решила, что теперь будет пользоваться мобильным приложением. Остальным участникам победительница желает настойчивости и уверенности в собственной победе!

В выходной день 7 ноября участница из Гомеля открыла мобильное приложение "Спорт-пари", чтобы сделать ставку в тираже №3941 игры "КЕНО". Ангелина поделилась, что не сразу поверила в то, что стала обладательницей 25 000 белорусских рублей, и даже обратилась к специалисту в точке продаж, чтобы еще раз проверить свой чек-прогноз. Окончательная уверенность в победе пришла к гомельчанке в офисе компании. Ангелина посоветовала всем быть терпеливыми и с радостью принимать любые победы, даже не такие крупные, ведь за пять лет участия в играх "Спорт-пари" было много приятных выигрышей!

Команда "Спорт-пари" поздравила победительницу тиража №995 от 2 ноября "Спортлото 6 из 49" из Минска и вручила ей 4 900 рублей. Екатерина поделилась положительными эмоциями. Примечательно, что эту победу минчанке принесла первая ставка в электронной интерактивной игре!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 846 000 рублей. Более 418 000 рублей получили участники "Блиц", более 85 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 146 000 рублей – участники "КЕНО", более 139 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 51 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 357 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 143 000.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

Скачать мобильное приложение:

Телефон горячей линии – 143

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Размещение рекламы на БЕЛТА