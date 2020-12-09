"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах участников.

Начало декабря порадовало участников игры "Блиц"! 3 декабря участник из Бреста одержал сразу 4 победы в тираже "Блиц" №2272 на общую сумму 52 000 рублей! Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и ожидает в офисе для организации выплаты выигрыша в полном объёме. Напомним, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь суммы выигрышей в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Череда ярких побед продолжается для участников спортивных игр "Спорт-пари". Олег из Могилёва стал обладателем 4 400 рублей в тираже №5677 игры "Спортпрогноз"!

Победитель принимает участие в играх компании более двух лет и полагает, что прогноз на исход матчей нужно делать с хорошим настроением, ведь именно так, по мнению могилевчанина, он и одержал победу.

Олег становился обладателем крупных выигрышей не только в игре "Спортпрогноз", ему удалось успешно спрогнозировать результаты матчей и в "СпортТОТО".

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" победитель ценит удобство участия, ведь в хорошую погоду можно обратиться на точку продаж и пообщаться с оператором компании, а в зимний период сделать ставку в мобильном приложении или онлайн-сервисе m.sportpari.by. Благодаря победе Олег сделает первый взнос за новый автомобиль для всей семьи!

Всем участникам победитель желает не сдаваться, ведь рано или поздно победа приходит к каждому!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 765 000 рублей. Более 362 000 рублей получили участники "Блиц", более 95 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 123 000 рублей – участники "КЕНО", более 126 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 53 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 426 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 171 000.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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