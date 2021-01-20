"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах участников.

Начало 2021 года порадовало участников игр "Спорт-пари"! 7 января участник из Минска одержал победу в тираже "Блиц" №2304 на сумму 10 000 рублей!

Победитель принимает участие в наших играх около 5 лет, а выбирает числовые комбинации в кругу семьи! Больше всего в играх компании "Спорт-пари" участник ценит удобство и интерес во время ожидания результата тиража. Благодаря победе минчанин сможет обустроить новый дом.

Александр предлагает всем участвовать в игре вместе с близкими, ведь в этом случае победа особенно приятна!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых достижений ему и его семье!

Череда ярких побед продолжается для участников числовых игр "Спорт-пари". Валерий из Бреста стал обладателем 25 000 рублей в тираже №4003 игры "КЕНО"!

Победитель принимает участие в играх компании около 10 лет и полагает, что выбирать числа нужно, полагаясь на случайность, например, указав номер проходящего мимо автобуса, ведь именно так, по мнению брестчанина, он и одержал победу.

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" победитель ценит расположение точек продаж, а в офисе компании он узнал о мобильном приложении, что в зимний период очень актуально. Благодаря победе Валерий сможет порадовать свою большую семью!

Всем участникам он желает наслаждаться процессом участия, а к победам относиться легко!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Валерия и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 841 000 рублей. Более 390 000 рублей получили участники , более 91 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 163 000 рублей – участники "КЕНО", более 160 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а участники "Спортлото 5 из 36" – более 27 000 рублей. Напомним, что все победители получают выплаты в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 600 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36"– более 30 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

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