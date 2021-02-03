"Спорт-пари": новости для участников игр

27 января в тираже №1586 был разыгран 1-й в 2021-м году джекпот "Спортлото 5 из 36" в размере более 41 223 рублей! Вместе с нами одержал победу минчанин, сделавший ставку на "свою" числовую комбинацию. Мы сердечно поздравляем победителя и желаем ярких побед в предстоящих тиражах!

Череда ярких побед продолжается для участников игр "Спорт-пари". Сергей из города Хойники стал обладателем 100 000 рублей в тираже №2243 игры "Блиц"!

Сергей участвует в наших играх около двух лет и всегда выбирает любимые числа. Мужчина полагает, что именно этот подход стал залогом его победы.

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" победитель ценит простоту правил и удобное расположение точек продаж.

Всем остальным участникам Сергей желает хорошего настроения, ведь именно так, по его мнению, он и одержал победу!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Петр из Минска стал обладателем 40 000 рублей в тираже №2326 игры "Блиц"!

Петр принимает участие в играх компании "Спорт-пари" около 4 лет. Победитель воспринимает это как хобби и делает ставку только в хорошем настроении, обращаясь в разные точки продаж.

Больше всего в игре "Блиц" он ценит частоту розыгрышей, ведь результат тиража можно узнать практически мгновенно.

Всем остальным участникам Петр желает не жалеть времени и уделять его своему здоровью!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких достижений в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 951 270 рублей. Более 520 000 рублей получили участники "Блиц", более 89 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 152 000 рублей – участники "КЕНО", более 141 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 29 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 700 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 2 900 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких! Даже на дистанции мы – вместе!

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