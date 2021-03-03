"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах.

Вадим из города Минска стал обладателем более 4 000 рублей в тираже №1045 игры "Спортлото 6 из 49"!

Вадим принимает участие в играх компании "Спорт-пари" около одного года и выбирает числа для комбинаций на основе знаковых дат, которые не только поспособствовали победе, но и порадовали семью участника.

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" минчанин ценит широкую представленность и удобство расположения точек продаж. Несмотря на простоту и доступность мобильного приложения "Спорт-пари", Вадим, оказываясь рядом с точками продаж компании, обязательно заходит сделать ставку и отмечает высокий уровень сервиса.

Всем остальным участникам победитель желает быть уверенными в своих числовых комбинациях, и тогда победа обязательно случится.

Команда "Спорт-пари" поздравляет Вадима и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Игорь из Гродно стал обладателем более 6 200 рублей в тираже №1056 игры "Спортлото 6 из 49"!

Победитель выбрал игры компании "Спорт-пари" около года тому назад из-за простых и понятных правил, а также прозрачной процедуры проведения розыгрышей тиражей. Гродненец полагает, что электронные интерактивные игры компании могут стать доступным хобби для людей, увлеченных теорией вероятности, и желает всем попробовать свои силы в числовых играх.

Команда "Спорт-пари" поздравляет Игоря и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 847 000 рублей. Более 417 000 рублей получили участники "Блиц", более 86 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 144 000 рублей – участники "КЕНО", более 164 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 24 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 930 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 26 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

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