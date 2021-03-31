"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах марта.

Николай из деревни Кормы Минской области стал обладателем 4 000 рублей в тираже №4076 игры "КЕНО", сделав ставку в Борисове!

Победитель принимает участие в наших играх около 10 лет и выбирает числовые комбинации, полагаясь на любимые числа!

Больше всего в наших играх мужчина ценит простоту правил "КЕНО", ведь с доступного объяснения их нашим оператором и началась история побед вместе со "Спорт-пари". Для Николая участие в наших играх – это возможность пообщаться с единомышленниками и зарядка: в точку продаж он ездит на велосипеде. А благодаря победе сможет теперь купить новый электровелосипед для поездок на природу.

Всем участникам Николай желает быть уверенными в своей победе и выбирать любимые числа!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Николая и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Ангелина из города Гомеля стала обладательницей 25 000 рублей в тираже №4076 игры "КЕНО"!

Ангелина принимает участие в играх "Спорт-пари" около 5 лет. Уже дважды команда "Спорт-пари" сердечно поздравила гомельчанку с победой в игре "КЕНО" и в полном объёме выплатила выигрыши: каждый в размере 25 000. Победительница выбирает мобильное приложения "Спорт-пари", ведь онлайн-формат участия не требует дополнительного времени. Благодаря победе Ангелина сможет помочь благотворительному проекту!

Всем остальным участникам победительница желает верить в свой успех!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Ангелину и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 934 000 рублей. Более 420 000 рублей получили участники "Блиц", более 101 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 174 000 рублей – участники "КЕНО", более 152 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49"!, а в "Спортлото 5 из 36" – более 39 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49"! уже превысил сумму в 3 100 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 65 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

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