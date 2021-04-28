"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах весны.

Дмитрий из города Минска стал обладателем 4 000 рублей в тираже №4105 игры "КЕНО"!

Победитель старается не пропускать розыгрыши "КЕНО" и смотрит онлайн-трансляцию эфиров на нашем YouTube канале!

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" минчанин ценит простоту правил. Благодаря победе Дмитрий сможет порадовать близких.

Всем остальным участникам победитель желает быть уверенными в собственной победе!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Дмитрия и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Татьяна из Минска стала обладательницей 10 000 рублей в тираже №2410 игры "Блиц"!

Татьяна принимает участие в играх "Спорт-пари" около 10 лет. В офис компании победительница приходит уже не в первый раз, осенью 2019 года яркая победа в "Блиц" уже принесла участнице 10 000 рублей!

Больше всего в игре "Блиц" минчанка ценит возможность в кратчайшие сроки узнать результаты тиража. А возвращается участница к игре компании, потому что делать ставки удобно в мобильном приложении.

Всем остальным участникам победительница желает ставить цели, ведь именно так по мнению Татьяны, и приходит победа!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Татьяну и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 815 000 рублей. Более 456 000 рублей получили участники "Блиц", более 90 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 138 000 рублей – участники "КЕНО", более 66 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 59 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 156 712 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 123 687 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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