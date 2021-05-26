"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" совместно с каждым из участников игр продолжает помогать развитию детского спорта и поддерживает социальные проекты.

22 и 23 мая на базе "Макс Мирный Центр" состоялся 10-й, юбилейный турнир по большому теннису среди детей – SOVENOK CUP Кубок "Спорт-пари".

Юные спортсмены от 8 до 10 лет в напряженной борьбе оспаривали призовые места в разных возрастных категориях. В перерывах между спортивными баталиями можно было сфотографироваться с символом турнира – Совой. Каждый участник турнира получил памятный сувенир, а победители стали обладателями заслуженных медалей и кубков.

Всё это возможно благодаря тому, что часть выручки от каждой разыгранной ставки направляется на добрые дела. Команда "Спорт-пари" благодарит всех участников игр за возможность поддерживать важные социальные инициативы и развитие спорта в стране!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 756 000 рублей. Более 428 000 рублей получили участники "Блиц", более 62 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 129 000 рублей – участники "КЕНО", более 67 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 65 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 221 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 189 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

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