"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" совместно с каждым из участников игр продолжает помогать развитию как детского спорта, так и поддерживать социальные проекты.

Первого июня при участии команды "Спорт-пари" Белорусская ассоциация многодетных родителей провела мероприятие в центральном детском парке города Минска, гостями которого стали более 100 многодетных семей. Каждый ребёнок получил памятный подарок и билеты на аттракционы.

Команда "Спорт-пари" благодарит каждого из участников игр за возможность реализации таких проектов, ведь часть выручки от каждой разыгранной ставки направляется на проведение различных социальных мероприятий, а также поддержку детского спорта.

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах весны.

Победа в тираже №1638 игры "Спортлото 5 из 36" принесла Александру из города Минска джекпот и более 199 295 рублей!

Победитель принимает участие в наших играх с момента основания компании, изобретая собственные стратегии выбора числовых комбинаций. А в один из розыгрышей собрал собственный барабан, наполнил теннисными пронумерованными мячами, и близкие помогали в импровизированном розыгрыше для заполнения купона!

Больше всего в наших играх Александр ценит простоту правил. Благодаря победе минчанин с супругой смогут приобрести собственное жильё!

Всем участникам Александр желает разумного подхода к участию, а сам процесс выбора числовых комбинаций можно разнообразить!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Александра и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 939 000 рублей. Более 412 000 рублей получили участники "Блиц", более 93 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 121 000 рублей – участники "КЕНО", более 67 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 240 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 258 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 7 230 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

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