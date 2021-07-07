"Спорт-пари": новости для участников игр

Все больше участников присоединяется к онлайн-сервису m.sportpari.by, а также мобильному приложению "Спорт-пари",

ведь онлайн-формат не требует дополнительного времени. Принять участие в электронных интерактивных играх не выходя из дома можно уже сейчас: нужно скачать мобильное приложение по ссылке на сайте компании или зарегистрироваться в онлайн-сервисе m.sportpari.by.

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться историями ярких побед обладателей крупных выигрышей!

Яркая победа в тираже №4166 "КЕНО" принесла 25 000 рублей участнице игры из Жлобина. Победительница принимает участие в наших играх около 2 лет. Раиса выбирает числовые комбинации по собственной стратегии в компании супруга. Больше всего в играх компании "Спорт-пари" победительница ценит возможность участвовать в кругу семьи. Благодаря победе Раиса сможет порадовать близких. Она советует всем принимать участие, ведь без него победы быть не может!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Раису и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Яркая победа в тираже №2460 "Блиц" принесла 23 000 рублей участнице игры из Барановичей. Валентина принимает участие в наших играх с момента основания компании. Участница выбирает числовые комбинации случайным образом. Больше всего в играх компании "Спорт-пари" победительница ценит простоту правил и возможность принимать участие онлайн, что экономит время и позволяет воспользоваться сервисом в удобный момент! Всем участникам Валентина желает верить в победу!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Валентину и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 711 000 рублей. Более 371 000 рублей получили участники "Блиц", более 85 000 – участники "Спортпрогноз", более 146 000 – участники "КЕНО", более 78 000 – участники "Спортлото 6 из 49", более 24 000 – участники "Спортлото 5 из 36". Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 342 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 30 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы вместе! Мы рядом!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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