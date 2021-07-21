"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться историями ярких побед обладателей крупных выигрышей!

За 13 лет с нами одержали победу более 33 000 000 участников игр! Команда "Спорт-пари" поздравляет с победами более 100 000 участников каждую неделю.

Яркая победа в тираже №2488 "Блиц" принесла 10 000 рублей участнице игры из Могилева. Победительница принимает участие в наших играх около 10 лет. Анастасия выбирает числовые комбинации, собирая фигуры из цифр на игровом купоне.

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" участница ценит частоту проводимых розыгрышей, ведь результат не заставит себя ждать. Благодаря победе Анастасия сможет совершить взнос в покупку собственного жилья.

Всем участникам победительница желает верить в успех!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Анастасию и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Яркая победа в тираже №4177 игры "КЕНО" принесла 25 000 рублей участнику игры из города Минска. Игорь принимает участие в наших играх с момента основания компании, предпочитая делать ставки на несколько тиражей вперед.

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" победитель ценит простоту правил и возможность реализации собственных стратегий!

Всем участникам Игорь желает уметь ждать, и победа непременно придет!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Игоря и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 724 000 рублей. Более 401 000 рублей получили участники "Блиц", более 69 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 152 000 рублей – участники "КЕНО", более 68 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 26 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 385 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 44 000.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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