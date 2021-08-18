"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться историями летних побед обладателей крупных выигрышей.







Яркая победа в тираже №2519 "Блиц" принесла более 13 126 рублей участнице игры из Гродно. Победительница принимает участие в наших играх с начала августа. Юлия выбирает числовые комбинации случайным образом.





Больше всего в играх компании "Спорт-пари" участница ценит простоту правил, по этой причине Юлия выбрала компанию "Спорт-пари". Победа поможет участнице в приобретении автомобиля.





Всем участникам Юлия желает побед, ведь они приходят лишь с участием.





Команда "Спорт-пари" поздравляет Юлию и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!







Яркая победа в тираже №2515 игры "Блиц" принесла 11 000 рублей участнику игры из города Минска. Николай принял участие впервые, решение принял спонтанно, проходя мимо точки продаж.





Всем участникам победитель желает верить в победу.





Команда "Спорт-пари" поздравляет Николая и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!









Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.







Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.





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