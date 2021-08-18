"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться историями летних побед обладателей крупных выигрышей.
Яркая победа в тираже №2519 "Блиц" принесла более 13 126 рублей участнице игры из Гродно. Победительница принимает участие в наших играх с начала августа. Юлия выбирает числовые комбинации случайным образом.
Больше всего в играх компании "Спорт-пари" участница ценит простоту правил, по этой причине Юлия выбрала компанию "Спорт-пари". Победа поможет участнице в приобретении автомобиля.
Всем участникам Юлия желает побед, ведь они приходят лишь с участием.
Команда "Спорт-пари" поздравляет Юлию и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!
Яркая победа в тираже №2515 игры "Блиц" принесла 11 000 рублей участнику игры из города Минска. Николай принял участие впервые, решение принял спонтанно, проходя мимо точки продаж.
Благодаря победе участник решил осуществить мечту и заведет еще одного четвероногого друга: собаку.
Всем участникам победитель желает верить в победу.
Команда "Спорт-пари" поздравляет Николая и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!
Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 804 000 рублей. Более 467 000 рублей получили участники "Блиц", более 74 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 127 000 рублей – участники "КЕНО", более 88 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 37 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.
Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 479 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 83 000.
Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.
Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
|Результаты игры "КЕНО"
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
|Результаты игры "Спортпрогноз"
|Результаты игры "БЛИЦ"
|Результаты игры "СпортТОТО"
|Результаты игры "Решка"