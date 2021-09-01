"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" совместно с каждым из участников игр продолжает помогать как развитию детского спорта, так и поддерживать социальные проекты.

26 августа при участии команды "Спорт-пари" Белорусская ассоциация многодетных родителей провела мероприятие, гостями которого стали более 130 детей из многодетных малообеспеченных семей и детей с дополнительными потребностями. Каждый ребенок получил свой первый школьный портфель, а также сертификат в магазин канцелярских товаров и товаров для творчества! Красочные тетрадки, наборы бумаги и картона, яркие фломастеры и карандаши, ручки, пеналы – и это лишь немногое, что может понадобиться первокласснику!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 865 000 рублей. Более 525 000 рублей получили участники "Блиц", более 76 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 134 000 рублей – участники "КЕНО", более 83 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 41 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 528 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 106 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

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