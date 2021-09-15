"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах сентября.

Сергей из города Орши стал обладателем 10 000 рублей в тираже №2545 игры "Блиц"!

Победитель принимает участие в наших играх уже 11 лет, и за это время Сергей не раз становился победителем!

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" участник ценит простоту правил, широкий выбор игр и поддержку операторов компании "Спорт-пари" на точках продаж. Благодаря победе Сергей планирует приобрести новый мобильный телефон, а для близких и родных – подарки.

Всем остальным участникам победитель желает отличного настроения и побед!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Сергея и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Михаил из Бреста стал обладателем 40 000 рублей в тираже №2540 игры "Блиц"!

Михаил принимает участие в играх компании "Спорт-пари" около года, и это вторая яркая победа участника.

Больше всего в игре "Блиц" победитель ценит возможность в кратчайшие сроки узнать результаты тиража. А выбрал компанию "Спорт-пари" Михаил из-за возможности участия с помощью мобильного приложения.

Всем остальным участникам победитель желает уверенности в своих числовых комбинациях!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Михаила и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 782 000 рублей. Более 440 000 рублей получили участники "Блиц", более 85 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 116 000 рублей – участники "КЕНО", более 92 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 46 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 577 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 131 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

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