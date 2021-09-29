"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" совместно с каждым из участников игр продолжает помогать развитию детского спорта и поддерживает социальные проекты.

18 и 19 сентября на базе "Макс Мирный Центр" состоялся 11-й по счету турнир по большому теннису среди детей SOVENOK CUP Кубок "Спорт-пари".

Большой теннис оказался в руках маленьких спортсменов 8-10 лет. Это уже одиннадцатый турнир, который организует наша команда совместно с Центром Макса Мирного.

Юные спортсмены приняли участие в настоящей борьбе за призовые места в разных возрастных категориях. В перерывах между спортивными состязаниями участники фотографировались с символом турнира – Совой. Подбегали, чтобы дать небольшое интервью и поделиться своей спортивной историей! Ответы на вопрос о понимании победы оказались очень разными!

Турнир оказался особенным, в том числе потому, что новый корт, на котором произошло состязание, радовал участников нашим девизом: "Помогаем побеждать!".

Каждый из ребят – участников турнира получил памятный сюрприз: беспроводные наушники, а победители стали обладателями заслуженных медалей и кубков.

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 772 000 рублей. Более 414 000 рублей получили участники "Блиц", более 73 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 125 000 рублей – участники "КЕНО", более 100 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 55 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 629 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 159 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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