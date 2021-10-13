"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" совместно с каждым из участников игр продолжает помогать развитию детского спорта и поддерживает социальные проекты.

9 и 10 октября на базе "Макс Мирный Центр" состоялся 12-й турнир по большому теннису среди детей SOVENOK CUP Кубок "Спорт-пари".

Большой теннис оказался в руках маленьких спортсменов 8-10 лет. Это уже 12-й турнир, который организует наша команда совместно с Центром Макса Мирного.

Ребята приняли участие в настоящей борьбе за призовые места в разных возрастных категориях. В перерывах участники фотографировались с символом турнира – Совой. Поделиться улыбкой каждый участник смог не только с фотокамерой, ведь совсем скоро в наших социальных сетях можно будет увидеть видеоматериалы с этого яркого события!

Турнир оказался особенным, поскольку на корте оказалось больше 130 маленьких спортсменов!

Каждый из ребят – участников турнира получил памятный сюрприз – шагомеры, а победители стали обладателями заслуженных медалей и кубков.

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 764 668 рублей. Более 425 000 рублей получили участники "Блиц", более 82 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 119 000 рублей – участники "КЕНО", более 84 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 49 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 679 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 187 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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