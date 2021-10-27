"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться историями летних побед обладателей крупных выигрышей!

Яркая победа в тираже №2583 "Блиц" принесла 11 000 рублей участнице игры из Калинковичей. Победительница принимает участие в наших играх около 2-х лет. Елена выбирает числовые комбинации, доверяя любимым числам.

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" участница ценит простоту правил, по этой причине Елена выбрала компанию "Спорт-пари". Победа поможет участнице в приобретении автомобиля!

Всем участникам Елена желает веры в собственные числовые комбинации!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Елену и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Яркая победа в тираже №1188 игры "Спортлото 6 из 49" принесла более 2 592 рублей участнице игры из Слуцка. Татьяна приняла участие впервые, обратив внимание на точку продаж. "Конечно, сразу не поверила!" – поделилась с командой "Спорт-пари" победительница.

Благодаря победе участница сделает дома ремонт!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Татьяну и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 792 000 рублей. Более 399 000 рублей получили участники "Блиц", более 97 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 137 000 рублей – участники "КЕНО", более 84 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 60 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 730 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 219 000.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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