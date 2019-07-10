"Спорт-пари": новый джекпот "Спортлото 6/49" превысил 200 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" с гордостью сообщает: джекпот "Спортлото 6 из 49" #напутикмиллиону уже превысил 200 000 рублей! "Спорт-пари" благодарит каждого игрока за доверие и интерес к игре и продолжает следить за развитием событий. Напомним, что рекордный для Беларуси джекпот был разыгран в начале лета. Сумма, в полном объеме выплаченная победителю, составила почти 4 000 000 рублей!

2019 год для игроков "Спорт-пари" по праву может считаться Годом побед, ведь такого количества победителей в играх компании еще не было. Например, Андрей из Белоозерска начал играть со "Спорт-пари" совсем недавно, но уже выиграл в "БЛИЦ" 10 000 рублей! "Раньше я делал ставки в иностранных лотереях, когда был за границей, но мне никогда не везло. В "БЛИЦ" с женой играем вместе, и уже выигрывали около 100 рублей в апреле", – рассказал Антон. Каждый из супругов выбирает свои любимые числа и те, которые подсказывает интуиция. Где-то приходится идти на компромисс и ставить "среднее арифметическое". Андрей смеется: "Жена применяет свою "женскую магию", поэтому мы и выигрываем!". Андрей считает, что в игре, как и в любом другом деле, нужно верить в то, что делаешь и не оставлять попыток. А главное – позитивный настрой.

А вот Александр Александрович из Гомеля – опытный победитель в игре "Спортпрогноз" . Но эта победа не совсем обычная: мужчина оказался единственным, кто правильно угадал счёт в 4852 тираже! Раньше игрок активно следил за футболом и имеет дома коллекцию уже заполненных купонов с различными комбинациями. Это очень удобно: Александр Александрович пересматривает купоны, анализирует вероятности исхода матчей, а потом делает сразу несколько ставок.

За двумя матчами Александр Александрович наблюдал по телевидению, а на одном даже побывал лично. Победитель желает всем идти к своей цели, тогда удача обязательно улыбнется.

Много радости и улыбок принесло участие "Спорт-пари" в главном спортивном мероприятии Европы, II Европейских играх 2019 года. Ежедневно на территории фан-зоны Дворца спорта работала промо-группа компании, раздавая памятные сувениры. В социальных сетях "Спорт-пари" вот-вот стартует фото-конкурс для гостей фан-зоны у Дворца спорта. Подписывайтесь на "Спорт-пари" в vk.com , ok.ru , facebook.com и Instagram и следите за новостями!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

m.sportpari.by

Играй со своего мобильного:

Играй в интернете!

Телефон горячей линии - 143

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 581 000 рублей. 192 702 рублей было разыграно в "КЕНО" , более 240 000 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 43 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 76 128 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" – более 26 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:

Размещение рекламы на БЕЛТА