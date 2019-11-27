"Спорт-пари": поддержка и развитие детского спорта – один из приоритетов компании

Компания "Спорт-пари" подводит итоги прошедшего с 16 по 17 ноября детского теннисного турнира Sovenok Cup Кубок "Спорт-пари". Уже в седьмой раз на кортах "Макс Мирный Центр" собрались теннисисты 8, 9 и 10 лет. Все участники получили памятные сувениры, победители – призы и награды. Юные спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов по итогам трех турниров, прошедших в 2019 году, получили в подарок профессиональную экипировку.

Мероприятие было спортивным, веселым. В перерывах между состязаниями участники фотографировались с главным символом турнира – Совой. Фотоотчет с турнира доступен по ссылке.

Уже второй год подряд команда "Спорт-пари" помогает общественному объединению "Белорусская федерация легкой атлетики" в проведении республиканского легкоатлетического спортивно-массового мероприятия "300 талантов для Королевы" для юных легкоатлетов со всей Беларуси. Команда "Спорт-пари" – официальный партнер мероприятия – уверена: "300 талантов для Королевы" – это шанс для каждого ребенка в будущем стать чемпионом и представить Беларусь на международной спортивной арене. Присоединиться к команде "Спорт-пари" и поддержать юных спортсменов можно 12 декабря на площадке легкоатлетического манежа Белорусского государственного университета физической культуры.

Продолжаются и победы среди участников игр компании. Более 84 000 рублей было выплачено в полном объеме обладательнице джекпота "Спортлото 5 из 36". Татьяну из Бреста познакомил с играми "Спорт-пари" коллега, и первая победа в "КЕНО" не заставила себя ждать. Вскоре у брестчанки появилась система игры, в которой важно самостоятельно выбирать числа для комбинаций. Победительница считает, что это многих привлекает к играм компании.

А победитель в "Спортлото 6 из 49" Александр из Минска борется за джекпот. Пока 5 угаданных чисел принесли свыше 4 700 рублей. Мужчина настроен на победу, ведь специально выбрал "Спортлото 6 из 49" "за сложность". При составлении комбинаций победитель опирается на интуицию.

Тем временем размер джекпота в "Спортлото 6 из 49" превысил 657 000 рублей. Растет и сумма джекпота "Спортлото 5 из 36": после розыгрыша 6 ноября новый джекпот составляет более 13 000 рублей!

Всего более 797 000 рублей было выплачено в полном объеме победителям "Спорт-пари". Более 154 000 рублей было выплачено участникам игры "КЕНО", свыше 327 000 рублей получили участники "БЛИЦ", более 103 000 рублей – участники "Спортпрогноз", свыше 106 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 103 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

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