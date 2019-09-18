"Спорт-пари": помогаем побеждать!

Команда "Спорт-пари" напоминает: для любителей спортивных продуктов работает Telegram-канал! Самые актуальные ставки на матчи, призовые фонды, анонсы и результаты тиражей в режиме чтения, а также возможность комментировать и обсуждать новости в выделенном чате! Участники канала уже получают персональные сведения о топ-50 ставок на хоккейные и футбольные матчи, призовые фонды на открытые тиражи в удобное время по своему запросу чат-боту! Присоединяйтесь к нашему каналу по ссылке:
Уже в эти выходные, 21-22 сентября состоятся соревнования по большому теннису Sovenok CUP-2019, где юные спортсмены будут бороться за главный кубок турнира "Спорт-пари". Как и ранее, соревнования будут проходить в трех возрастных группах: 8, 9 и 10 лет. Приходите поддержать юных спортсменов в центр большого тенниса по адресу: г. Минск, ул.Громова, 14.
Год побед продолжается: за прошедшие две недели победители игр
Каждую неделю участники игр приезжают за поздравлениями с крупными победами в офис "Спорт-пари".
Кирилл участвует в играх "Спорт-пари" более года. В минском офисе мы поздравили его с победой в тираже №1818 игры "БЛИЦ", которая принесла ему 11 000 рублей!
Победа Кирилла настолько воодушевила его близких, что они начали интересоваться условиями и стали участниками наших игр!
Остальным участникам победитель советует быт уверенными в себе: победа найдет каждого!
Юрий из Могилева участвует в играх "Спорт-пари" уже более 11 лет. В минском офисе мы поздравили могилевчанина с победой в игре "Спортлото 6 из 49", которая принесла ему 4511 рублей!
Победитель увлекается рыбалкой, очень любит своих внуков, которых у него четверо. Мужчина предпочитает делать ставки с использованием чисел дат рождения своих родных и близких, а иногда числовые комбинации выбирают всей семьей.
Юрий уверен: принимать участие в играх "Спорт-пари" нужно, чтобы почувствовать себя счастливым человеком!
А тем временем, команда "Спорт-пари" радостно сообщает: джекпот юбилейного тиража "Спортпрогноз" №5000 для любителей спорта превысит 5 000 рублей! Прием ставок будет открыт 21 сентября с 11:00, а список матчей можно будет узнать на точках продаж ЗАО "Спорт-пари", на сайте
Компания
Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!
Играй со своего мобильного:
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
|Результаты игры "Спортпрогноз"
|Результаты игры "БЛИЦ"
|Результаты игры "СпортТОТО"
|Результаты игры "Решка"