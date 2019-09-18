"Спорт-пари": помогаем побеждать!

Команда "Спорт-пари" напоминает: для любителей спортивных продуктов работает Telegram-канал! Самые актуальные ставки на матчи, призовые фонды, анонсы и результаты тиражей в режиме чтения, а также возможность комментировать и обсуждать новости в выделенном чате! Участники канала уже получают персональные сведения о топ-50 ставок на хоккейные и футбольные матчи, призовые фонды на открытые тиражи в удобное время по своему запросу чат-боту! Присоединяйтесь к нашему каналу по ссылке: https://t.me/sp_sportprognoz и следите за новостями, возможно, следующим будет реализовано именно ваше предложение!

Уже в эти выходные, 21-22 сентября состоятся соревнования по большому теннису Sovenok CUP-2019, где юные спортсмены будут бороться за главный кубок турнира "Спорт-пари". Как и ранее, соревнования будут проходить в трех возрастных группах: 8, 9 и 10 лет. Приходите поддержать юных спортсменов в центр большого тенниса по адресу: г. Минск, ул.Громова, 14.

Год побед продолжается: за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 631 000 рублей. 143 027 рубля было разыграно в "КЕНО" , более 294 000 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 88 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли свыше 82 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" – более 21 000 рублей!

Каждую неделю участники игр приезжают за поздравлениями с крупными победами в офис "Спорт-пари".

Кирилл участвует в играх "Спорт-пари" более года. В минском офисе мы поздравили его с победой в тираже №1818 игры "БЛИЦ", которая принесла ему 11 000 рублей!

Победа Кирилла настолько воодушевила его близких, что они начали интересоваться условиями и стали участниками наших игр!

Остальным участникам победитель советует быт уверенными в себе: победа найдет каждого!

Юрий из Могилева участвует в играх "Спорт-пари" уже более 11 лет. В минском офисе мы поздравили могилевчанина с победой в игре "Спортлото 6 из 49", которая принесла ему 4511 рублей!

Победитель увлекается рыбалкой, очень любит своих внуков, которых у него четверо. Мужчина предпочитает делать ставки с использованием чисел дат рождения своих родных и близких, а иногда числовые комбинации выбирают всей семьей.

Юрий уверен: принимать участие в играх "Спорт-пари" нужно, чтобы почувствовать себя счастливым человеком!

А тем временем, команда "Спорт-пари" радостно сообщает: джекпот юбилейного тиража "Спортпрогноз" №5000 для любителей спорта превысит 5 000 рублей! Прием ставок будет открыт 21 сентября с 11:00, а список матчей можно будет узнать на точках продаж ЗАО "Спорт-пари", на сайте www.sportprognoz.by , в Telegram-канале и в группах компании в социальных сетях. Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил 411 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - 25 000 рублей.

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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