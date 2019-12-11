"Спорт-пари": Простые правила - просто побеждать! В онлайне

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:18 Русый освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Могилевской области Президент
11:14 В информационном поле Беларуси идет жесткая борьба западных и российских сил - аналитик БИСИ Политика
11:12 Жителя Лунинца будут судить за пьяное ДТП с велосипедистом Происшествия
11:04 Поезд сбил парня в Петриковском районе Происшествия
11:01 В Гродненской области продавали опасные настольные светильники Регионы
11:00 Мошенники похитили со счетов предприятий Витебской области более Br88 тыс. Происшествия
11:00 Макаров про аналитику о Беларуси: везде какие-то сценарии апокалипсиса Общество
10:56 Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников Общество
10:49 Беларусь изучает международный опыт развития и стимулирования инновационного бизнеса Экономика
10:45 Аналитик о растущей эффективности малых стран: в международных отношениях им некуда отступать Политика
10:41 Единый процессуальный кодекс Беларуси станет серьезной новацией на постсоветском пространстве - депутат Общество
10:40 Прокуратура: работа антикризисных управляющих в хозяйствах Гродненской области формальна и неэффективна Происшествия
10:33 Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске Общество
10:30 Беларусь хочет гармонизировать интересы центров сил, а не служить предметом их борьбы - Воронецкий Политика
10:27 Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Будапешт на Турнир шести наций Спорт
10:19 "Хороший мальчик" спас семью от пожара в США Калейдоскоп
10:15 Мода на Беларусь в мире со временем может пойти на спад, нужно успеть ее монетизировать - эксперт Общество
09:59 Послушать "Музыку добра" можно будет в Могилеве с 26 декабря Культура
09:55 Белорусский сквер дружбы появился в Стамбуле Общество
09:50 Беларусь и Египет намерены углубить промышленную кооперацию Экономика
09:50 Всемирный банк подготовит предложения по созданию кластеров в сфере АПК Беларуси Экономика
09:45 Волейболисты "Шахтера" проведут матч 1/16 финала Кубка ЕКВ с немецким "Юнайтед Воллейс" Спорт
09:31 Трамп рассматривает предложение посетить Россию по случаю 75-летия Победы В мире
09:30 На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования Общество
09:27 Пресс-конференция об организации елочных базаров пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
09:19 При стрельбе в Нью-Джерси погибли четыре человека В мире
09:00 "Спорт-пари": Простые правила - просто побеждать! В онлайне Общество
08:53 В Браславском районе горело сенохранилище Происшествия
08:48 Образы белорусских женщин через календарные обряды представит фотовыставка в Гомеле Афиша
08:37 Терминал аэропорта Аделаиды в Австралии эвакуировали из-за угрозы безопасности В мире
Все новости
Все новости
Общество
11 декабря 2019, 09:00

"Спорт-пари": Простые правила - просто побеждать! В онлайне

12 лет команда "Спорт-пари" помогает побеждать. Все, кто играет со "Спорт-пари", знают: принимая участие в наших играх, они помогают другим! Часть выручки от каждой разыгранной ставки компания "Спорт-пари" направляет на развитие детского спорта, национального олимпийского и паралимпийского движения, а также на поддержку различных социальных проектов страны. За 12 лет с нами победили более 22 907 615 участников игр, и с каждым днем победителей становится все больше! Особенно быстро растет их количество в онлайн-сервисе и мобильном приложении "Спорт-пари".

50 000 для молодой семьи

Михаил, молодой папа из Минска, одержал яркую победу в "КЕНО" и получил 50 000 рублей, сделав ставку в мобильном приложении "Спорт-пари".

- Ехал на работу, по дороге заглянул в мобильное приложение, а там - ПОБЕДА! Я от удивления чуть телефон не выронил, - улыбается Михаил. - Думаю, что это событие изменит жизнь моей семьи в лучшую сторону! Да, и поможет осуществить мою мечту о новой машине.

Минчанин уверенно заявил: джекпот в "Спортлото 6 из 49" - его следующий победный ориентир.

Победная настойчивость

Геннадий из Минска сделал ставку на m.sportpari.by и победил в "Спортлото 6 из 49". В минском офисе "Спорт-пари" ему вручили более 4 000 рублей.

- Игра - мое хобби и приятная возможность разнообразить свою жизнь. Чуть менее года я делаю ставки на одну и ту же числовую комбинацию, - отмечает минчанин. - Четыре раза совпадали 4 числа из 6, а в этот раз уже точно могу сказать: мой стиль игры работает! Победа реальна!

Другим участникам игр Геннадий советует никогда не сдаваться и верить в свою победу!

10 000 в подарок ко дню рождения

Михаил из Минска участвует в играх "Спорт-пари" полгода. Победа в "Блиц" принесла ему 10 000 рублей! Михаил сделал ставку накануне своего дня рождения.

- Вместе с семьей улетал на отдых, и пока ждали самолета, сделал ставку через мобильное приложение прямо в аэропорту, - делится победитель. - Улетели, я и не знал, что победил! Хороший подарок получился. Раньше жена скептически относилась к моему увлечению, а теперь после получения 10 000 аргументов в пользу доверия к играм, все уже совсем по-другому!

Михаил считает, если относиться к игре скептически, никогда не стать победителем. Остальным участникам игр он советует верить в удачу. А мы уверены: сделать первый шаг к победе легко!

Онлайн удобно сделать ставку в "Спортлото 6 из 49": размер джекпота игры уже превысил 725 000 рублей. Растет и сумма джекпота "Спортлото 5 из 36": после розыгрыша 29 ноября новый джекпот составляет более 5 500 рублей!

M.SPORTPARI.BY | ПОМОГАЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

Всего за прошедшие две недели более 683 900 рублей было выплачено в полном объеме победителям "Спорт-пари. Более 185 000 рублей выплачено участникам игры "КЕНО", свыше 287 000 рублей получили участники "БЛИЦ", более 85 000 рублей - участники "Спортпрогноз", свыше 105 000 рублей - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - более 18 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

"Спорт-пари" - помогаем побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

Играй со своего мобильного:

Играй в интернете!

Телефон горячей линии - 143

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ.


 Результаты игры "КЕНО"
Результаты игры "Спортлото 5 из 36"

Результаты игры "Спортлото 6 из 49"

Результаты игры "Спортпрогноз"
Результаты игры "БЛИЦ"
Результаты игры "СпортТОТО"

Результаты игры "Решка"

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
на правах рекламы
Новости рубрики Общество
Олег Макаров Макаров про аналитику о Беларуси: везде какие-то сценарии апокалипсиса
Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников
Фото из архива Единый процессуальный кодекс Беларуси станет серьезной новацией на постсоветском пространстве - депутат
Фото организаторов Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске
Олег Макаров Мода на Беларусь в мире со временем может пойти на спад, нужно успеть ее монетизировать - эксперт
Фото Генерального консульства Беларуси в Стамбуле Белорусский сквер дружбы появился в Стамбуле
Главное
Во время совещания Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию
Лукашенко на встрече с Сергеенко и Кочановой анонсировал контакты с руководством России
Беларусь хочет гармонизировать интересы центров сил, а не служить предметом их борьбы - Воронецкий
В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!
Топ-новости
Русый освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Могилевской области
Совершенствуется госрегулирование в области защиты информации
Всемирный банк подготовит предложения по созданию кластеров в сфере АПК Беларуси
Пресс-конференция об организации елочных базаров пройдет сегодня в БЕЛТА
Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников
На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования
Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске
Спецфонд Президента выделит около Br157 тыс. на поддержку талантливой молодежи
Беларусь и Египет намерены углубить промышленную кооперацию
Белорусский сквер дружбы появился в Стамбуле
Семашко: Союзное государство переживает принципиально новый этап
Титул "Студент года-2019" завоевала представитель Барановичского госуниверситета
Восемь белорусских инициатив для поддержки бизнеса в регионах получат по $110 тыс. от проекта ЕС-ПРООН
Страны ЕАЭС ожидают прорыва от председательства Беларуси в союзе - Субботин
Умер Юрий Лужков
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.