"Спорт-пари": Простые правила - просто побеждать! В онлайне

12 лет команда "Спорт-пари" помогает побеждать. Все, кто играет со "Спорт-пари", знают: принимая участие в наших играх, они помогают другим! Часть выручки от каждой разыгранной ставки компания "Спорт-пари" направляет на развитие детского спорта, национального олимпийского и паралимпийского движения, а также на поддержку различных социальных проектов страны. За 12 лет с нами победили более 22 907 615 участников игр, и с каждым днем победителей становится все больше! Особенно быстро растет их количество в онлайн-сервисе и мобильном приложении "Спорт-пари".

50 000 для молодой семьи

Михаил, молодой папа из Минска, одержал яркую победу в "КЕНО" и получил 50 000 рублей, сделав ставку в мобильном приложении "Спорт-пари".

- Ехал на работу, по дороге заглянул в мобильное приложение, а там - ПОБЕДА! Я от удивления чуть телефон не выронил, - улыбается Михаил. - Думаю, что это событие изменит жизнь моей семьи в лучшую сторону! Да, и поможет осуществить мою мечту о новой машине.

Минчанин уверенно заявил: джекпот в "Спортлото 6 из 49" - его следующий победный ориентир.

Победная настойчивость

Геннадий из Минска сделал ставку на m.sportpari.by и победил в "Спортлото 6 из 49". В минском офисе "Спорт-пари" ему вручили более 4 000 рублей.

- Игра - мое хобби и приятная возможность разнообразить свою жизнь. Чуть менее года я делаю ставки на одну и ту же числовую комбинацию, - отмечает минчанин. - Четыре раза совпадали 4 числа из 6, а в этот раз уже точно могу сказать: мой стиль игры работает! Победа реальна!

Другим участникам игр Геннадий советует никогда не сдаваться и верить в свою победу!

10 000 в подарок ко дню рождения

Михаил из Минска участвует в играх "Спорт-пари" полгода. Победа в "Блиц" принесла ему 10 000 рублей! Михаил сделал ставку накануне своего дня рождения.

- Вместе с семьей улетал на отдых, и пока ждали самолета, сделал ставку через мобильное приложение прямо в аэропорту, - делится победитель. - Улетели, я и не знал, что победил! Хороший подарок получился. Раньше жена скептически относилась к моему увлечению, а теперь после получения 10 000 аргументов в пользу доверия к играм, все уже совсем по-другому!

Михаил считает, если относиться к игре скептически, никогда не стать победителем. Остальным участникам игр он советует верить в удачу. А мы уверены: сделать первый шаг к победе легко!

Онлайн удобно сделать ставку в "Спортлото 6 из 49": размер джекпота игры уже превысил 725 000 рублей. Растет и сумма джекпота "Спортлото 5 из 36": после розыгрыша 29 ноября новый джекпот составляет более 5 500 рублей!

M.SPORTPARI.BY | ПОМОГАЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

Всего за прошедшие две недели более 683 900 рублей было выплачено в полном объеме победителям "Спорт-пари. Более 185 000 рублей выплачено участникам игры "КЕНО", свыше 287 000 рублей получили участники "БЛИЦ", более 85 000 рублей - участники "Спортпрогноз", свыше 105 000 рублей - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - более 18 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

"Спорт-пари" - помогаем побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

Играй со своего мобильного:

Играй в интернете!

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