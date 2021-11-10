"Спорт-пари": результаты для участников игр

Согласно условиям проведения электронных интерактивных игр компания "Спорт-пари" делится протоколами 7 игр за прошедшие 2 недели.

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 804 000 рублей. Более 428 000 рублей получили участники "Блиц", более 94 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 124 000 рублей – участники "КЕНО", более 91 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 62 000 рублей.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил сумму в 781 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 251 000 рублей.

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