"Спорт-пари": результаты для участников игр

Согласно условиям проведения электронных интерактивных игр компания "Спорт-пари" делится протоколами 7 игр за прошедшие две недели.
Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 850 000 рублей. Более 434 000 рублей получили участники "Блиц", более 110 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 147 000 рублей – участники "КЕНО", более 86 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 69 000 рублей.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.
Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил сумму в 834 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 287 000 рублей.
|Результаты игры "КЕНО"
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
|Результаты игры "Спортпрогноз"
|Результаты игры "БЛИЦ"
|Результаты игры "СпортТОТО"
|Результаты игры "Решка"