"Спорт-пари": стать участником марафона онлайн-побед может каждый!

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться последними новостями. Ежедневно нас радуют новые яркие победы участников игр, использующих онлайн-сервис m.sportpari.by и мобильное приложение "Спорт-пари".

Каждая история успеха уникальна: некоторые регулярно побеждают на протяжении нескольких лет, а иногда уже первые ставки приносят крупные выигрыши. Всех победителей объединяет одно: участие в играх "Спорт-пари" помогает их мечтам осуществляться!

Например, Александру из Заславля ставка в игре "Блиц", сделанная в мобильном приложении «Спорт-пари», принесла более 13 000 рублей! Мужчина стал обладателем выигрыша в праздничном тираже игры от 8 марта – это уже вторая его победа в "Блиц": несколько лет назад он стал обладателем более 5 000 рублей.

Александр убежден, что игры "Спорт-пари" приносят пользу: ведь благодаря победе осуществится мечта его большой семьи о новом автомобиле.

Победители, раньше делавшие ставки в точках продаж, также начинают пользоваться онлайн-сервисами компании. Александр из Бреста сделал четвертую в жизни ставку и стал обладателем более 6 700 рублей в игре "Спортлото 6 из 49". После поздравления в офисе компании победитель скачал мобильное приложение "Спорт-пари" и сделал свои первые шаги к онлайн-победам.

Александр знает, что одним из приоритетов компании "Спорт-пари" является содействие развитию олимпийского и паралимпийского движения, а также поддержка различных социальных проектов. Победитель сам является увлеченным спортсменом и поддерживает детский спорт в родном городе. Благодаря этой победе исполнятся мечты Александра о профессиональном развитии и помощи близким. Возможно, свою следующую победу (Александр нацелен на джекпот "Спортлото 6 из 49", размер которого превышает 1 215 000 рублей) победитель совершит уже онлайн.

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 788 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Свыше 380 000 рублей получили участники "Блиц", более 92 000 – участники "Спортпрогноз", более 133 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – свыше 25 000 рублей!

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

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