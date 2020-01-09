"Спорт-пари": Время чудес набирает обороты!

Компания "Спорт-пари" сердечно поздравляет всех с праздниками Нового года и Рождества! Мы желаем каждому из вас здоровья, добра и тепла! Пусть сбываются все мечты, все чек-прогнозы оказываются выигрышными, а новые яркие победы в тиражах 2020 года не заставляют себя ждать!

Время чудес продолжается! Все, кто играет со "Спорт-пари", знают: принимая участие в наших играх, они помогают другим! Ведь часть выручки от каждой разыгранной ставки компания "Спорт-пари" направляет на развитие детского спорта, Национального олимпийского и паралимпийского движения, а также на поддержку различных социальных проектов страны. В период зимних праздников команде "Спорт-пари" особенно радостно делиться по-настоящему теплыми новостями об одном из таких проектов!

В декабре 2019 года компания "Спорт-пари" совместно с общественным объединением "Белорусская ассоциация многодетных родителей" приняла участие в большом благотворительном семейном празднике "Новогоднее приключение в стиле Instagram" в столичном Театре юного зрителя.

Продолжая добрую традицию поддержки малообеспеченных многодетных семей, команда "Спорт-пари" подготовила памятные подарки для каждого из 300 маленьких гостей праздника и их родителей. Увлекательное представление, сказочные персонажи, воздушные шары и праздничная елка стали залогом замечательного настроения всех участников мероприятия.

Команда "Спорт-пари" говорит всем участникам игр СПАСИБО, ведь именно ВМЕСТЕ С ВАМИ мы поддерживаем тех, кто в этом особенно нуждается, и помогаем верить в чудеса!

Прошедшие две недели порадовали также участников игр "Спорт-пари": более 704 000 рублей были выплачены в полном объеме победителям. Более 333 000 рублей получили участники "БЛИЦа", 73 000 – участники "Спортпрогноза", более 118 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а "Спортлото 5 из 36" – более 24 000 рублей!

Наступивший 2020 год радует замечательными новостями: джекпот "Спортлото 5 из 36" уже превышает 31 000 рублей (напомним, что в 2019 году джекпот в этой игре был разыгран 5 раз); а джекпот "Спортлото 6 из 49" превышает 861 000 рублей.

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

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