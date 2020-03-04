"Спорт-пари": выигрывать джекпоты накануне праздников стало традицией белорусов

21 февраля в тираже 1440 "Спортлото 5 из 36" разыгран 47-й джекпот в истории этой игры. Команда "Спорт-пари" поздравила Бориса из Минска, ставшего обладателем более 105 000 рублей. Сумма была выплачена победителю в полном объеме. В соответствии с законодательством, суммы выигрышей в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.

Борис принимает участие в играх "Спорт-пари" менее трех месяцев, но уже разработал собственную систему выбора чисел для комбинаций. Победитель сделал ставку на счастливые числа (18, 25, 28, 31, 34) в одной из точек продаж компании в Минске.

Напомним, что это уже четвертый джекпот в истории компании, разыгранный накануне праздников или в день рождения. В 2017 и 2019 годах ставки, сделанные на тиражи 5 и 6 ноября, принесли джекпоты в "Спортлото 5 из 36" жительницам Слуцкого района и Бреста, а обладатель рекордного для Беларуси джекпота "Спортлото 6 из 49" в размере более 1,9 миллионов долларов из Могилева сделал ставку в свой день рождения.

"В 2020 году это уже третья победа участников игр "Спорт-пари" в праздничные и предпраздничные даты. C нами побеждают каждый день, но дни рождения, 14 или 23 февраля, делают такие победы более запоминающимися. Мы также заметили тенденцию, что чек-прогнозы стали часто дарить в качестве подарка. Это вдвойне приятно, ведь каждый участник игр вместе с нами помогает тем, кто в этом особенно нуждается. Часть выручки от каждой разыгранной ставки компания направляет на развитие олимпийского и паралимпийского движения, детского спорта в стране и поддержку социально уязвимых групп населения", – комментирует представитель "Спорт-пари".

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 931 000 рублей были выплачены в полном объеме победителям. Свыше 388 000 рублей получили участники "БЛИЦ", более 95 000 – участники "Спортпрогноз", свыше 150 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 141 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 140 000 рублей.

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

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