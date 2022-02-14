"Спорт вне политики": Селицкая о принципе, который сегодня не срабатывает

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации плавания (БФП) Элла Селицкая считает, что принцип "спорт вне политики" сегодня не срабатывает. Об этом она заявила в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Спорт вне политики, и это записано в Олимпийской хартии. Другое дело, на мой взгляд, этот принцип сегодня просто не срабатывает в силу напряженности геополитических войн, которые происходят в мире. Спорт стал инструментом в руках политиков, и Президент об этом говорил. Спортсмен живет спортом, он жизнь отдает спорту. Любой спортсмен, который едет на Олимпийские игры, готов и настроен побеждать, и именно такими подходами их стараются выбить из игры. И побеждает тот, кто в этой игре остается сильнейшим", - считает Элла Селицкая.

Она отметила, что политическое давление для спортсменов - большое испытание. "Они понимают, что должны показать максимальный результат, но не подвергнуться какому-то воздействию, влиянию извне", - подчеркнула председатель БФП. Она добавила, что перед теми же Олимпийскими играми приходилось проводить дополнительные встречи на укрепление идеологии.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года Анастасия Прокопенко уверена, что спортсмен должен определить для себя: он пойдет работать в политику или останется спортсменом. "Аня Гуськова показала, что на данный момент, здесь и сейчас, она спортсмен. Она не лезла в политику, а занималась своим делом и взяла серебряную медаль с золотым отливом", - сказала она.-0-