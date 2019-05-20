Спортивно-педагогические классы планируется открыть в Беларуси в 2019 году

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 сентября планируется открыть спортивно-педагогические классы. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа спортивно-педагогических классов сейчас находится в стадии разработки и утверждения. Минобразования в этом направлении тесно сотрудничает с Министерством спорта и туризма.

В Беларуси уже работают педагогические и аграрные классы. Ирина Каржова отметила, что они доказали свою эффективность, поскольку позволяют глубже погрузиться в профессию и по окончании школы точно определиться, стоит ли ее получать в будущем. Она рассказала, что около 25% выпускников педклассов в 2018 году связали свою жизнь с профессией учителя. В Минобразования считают, что это неплохой результат. Первые выпускники аграрных классов будут поступать в следующем году.

В 2018/2019 учебном году в Беларуси работают более 3 тыс. учреждений образования, в которых обучается более 1 млн человек. Девятые классы заканчивают 85,6 тыс. молодых людей, одиннадцатые - 55,4 тыс. человек.

Выпускные экзамены будут проводиться с 1 по 8 июня. Их перечень по сравнению с предыдущим учебным годом не изменился, формы остались прежними. Выпускники девятых классов будут писать диктанты по русскому и белорусскому языкам и контрольную работу по математике. Одиннадцатиклассникам предстоит четыре экзамена: изложение по русскому или белорусскому языку, контрольная по математике, история Беларуси и иностранный язык, которые сдаются устно.

Тексты для письменных экзаменов для девятых классов будут объявляться 4,6 и 8 июня, в одиннадцатых - 1, 3 и 5 июня. Тексты для проведения объявляются по радио и телевидению, одновременно они будут размещены на сайте Министерства образования.

В девятом классе на контрольную по математике отводится четыре часа, на диктант - час. У одиннадцатиклассников будет пять часов на математику и четыре - на изложение.

Выпускные вечера в 11-х классах рекомендовано провести 8 и 9 июня в стенах школ.-0-