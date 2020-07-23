Спортивный лагерь для иностранных студентов откроется в БГУ

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный лагерь для иностранных студентов BSUCamp впервые откроется в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Лагерь будет работать с 27 июля по 7 августа. Его деятельность поможет ознакомить молодежь из других стран с традициями вуза, формами проведения свободного времени, а также поспособствует популяризации здорового образа жизни и походного туризма.

"Программа включает велопоходы, экскурсии, пикники и спортивные игры. Для участников будут организованы мастер-классы по современным танцам и основам фотомастерства. Ключевым мероприятием станет туристический поход. Ребята научатся ориентироваться на местности, ставить палатки, сооружать укрытие и разводить костер. Студенты также познакомятся с природными достопримечательностями окрестностей Минска, посетят Лошицкий усадебно-парковый комплекс и Музей валунов", - рассказали в пресс-службе.

Организатором BSUCamp выступает управление международных связей БГУ. -0-