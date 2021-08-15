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15 августа 2021, 18:02

Спортивный праздник для новобранцев состоялся в Академии МВД

Фото Академии МВД
Фото Академии МВД
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный праздник для новобранцев состоялся в Академии МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

"Спортивный праздник для новобранцев давно стал традицией милицейского вуза. Новички уже набрали необходимую физическую форму, познакомились друг с другом и прониклись командным духом. На следственно-экспертном факультете собрались руководство Академии МВД и учебно-методического сбора, организаторы праздника, журналисты, блогеры и главные герои - будущие стражи порядка. Поддерживали и болели за юных спортсменов их родные, которые приехали со всей страны с самого утра", - рассказали в Академии МВД.


Первокурсники заметно волновались, но в глазах была решительность, смелость и спортивный азарт. "Пять команд полностью сконцентрировались на победе. Программа соревнований выглядела весомо: командный прыжок в длину с места, беговая, комплексная и силовая эстафеты, перетягивание каната, волейбол, мини-футбол, групповые прыжки на скакалке и многое другое. На всех этапах состязаний участники показали скор"Спортивный праздник для новобранцев давно стал традицией милицейского вуза. Новички уже набрали необходимую физическую форму, познакомились друг с другом и прониклись командным духом. На следственно-экспертном факультете собрались руководство Академии МВД и учебно-методического сбора, организаторы праздника, журналисты, блогеры и главные герои - будущие стражи порядка. Поддерживали и болели за юных спортсменов их родные, которые приехали со всей страны с самого утра", - рассказали в Академии МВД.

Изучив все достижения команд, судьи объявили чемпионов. Бронзовый призер соревнований - 1 "А" факультета милиции, серебро у 1 следственно-экспертного факультета и золото у 1 "В" факультета милиции. Победителям и призерам вручили заслуженные кубки, дипломы и спортивный инвентарь.

"Прошло две недели с начала учебы. Родители с удовольствием приехали посмотреть на своих детей и отметили, что в сыновьях и дочерях уже что-то поменялось в лучшую сторону. Новобранцы получили первые впечатления от профессии и делятся ими с близкими, - подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника Академии МВД полковник милиции Алексей Башан. - Нам нравится формат спортивного праздника, потому что наиболее эффективно создание коллектива происходит только тогда, когда ребята совместно решают одну задачу. Приятно наблюдать за командным духом и видеть, как первокурсники поддерживают друг друга. Хочется сказать большое спасибо родителям, что они воспитали достойных молодых людей - неравнодушных и готовых прийти на помощь. А с нашей стороны мы окажем им всестороннюю поддержку и обучим всему, что нужно для становления в профессии правоохранителя".-0-ость, ловкость, выносливость и отличную реакцию. К слову, в каждой команде обязательно присутствовал офицер курса. И это еще больше сплотило спортсменов", - отметили в вузе.

Изучив все достижения команд, судьи объявили чемпионов. Бронзовый призер соревнований - 1 "А" факультета милиции, серебро у 1 следственно-экспертного факультета и золото у 1 "В" факультета милиции. Победителям и призерам вручили заслуженные кубки, дипломы и спортивный инвентарь.

"Прошло две недели с начала учебы. Родители с удовольствием приехали посмотреть на своих детей и отметили, что в сыновьях и дочерях уже что-то поменялось в лучшую сторону. Новобранцы получили первые впечатления от профессии и делятся ими с близкими, - подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника Академии МВД полковник милиции Алексей Башан. - Нам нравится формат спортивного праздника, потому что наиболее эффективно создание коллектива происходит только тогда, когда ребята совместно решают одну задачу. Приятно наблюдать за командным духом и видеть, как первокурсники поддерживают друг друга. Хочется сказать большое спасибо родителям, что они воспитали достойных молодых людей - неравнодушных и готовых прийти на помощь. А с нашей стороны мы окажем им всестороннюю поддержку и обучим всему, что нужно для становления в профессии правоохранителя".-0-

Фото Академии МВД
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