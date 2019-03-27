Спортивный телеканал "Беларусь 5" во время II Европейских игр будет вещать круглосуточно

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный телеканал "Беларусь 5" во время II Европейских игр в июне будет вещать в круглосуточном режиме. Об этом рассказал сегодня журналистам директор Дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Телеканалы Белтелерадиокомпании покажут максимальное количество соревнований. "Наши творческие группы с зажжения огня II Европейских игр в Риме 3 мая и до 21 июня будут сопровождать эстафету. В прямом эфире на телеканале "Беларусь 1" покажут церемонии открытия и закрытия II Европейских игр. Спортивный телеканал "Беларусь 5" на время игр будет вещать в круглосуточном режиме. На стадионе "Динамо" в специально созданной студии будет проходить основной процесс по освещению предстоящего спортивного форума", - рассказал Павел Булацкий.

Для широкого освещения предстоящих стартов Белтелерадиокомпания задействует сразу несколько телеканалов. "В формате переклички со спортивных объектов, начиная с утренних соревнований и заканчивая вечерними, чтобы не упустить ни одного выступления белорусов, будет вещать "Беларусь 2". На телеканале "Беларусь 5", кроме прямых трансляций, в вечернее и ночное время будут показывать повторы наиболее ярких моментов соревнований. Активно будет задействован наш телеканал "Беларусь 5. Интернет". Трансляции на нем будут проходить в стандартной форме: без комментариев и онлайн, без переключений и перекличек с других объектов. Новостная программа "Спортцентр" на "Беларусь 5" преобразится в "Евроцентр", в которой будут высказывать свои мнения спортсмены и эксперты", - отметил Павел Булацкий.

Директор спортивного телеканала заверил, что болельщиков ожидает насыщенная программа: много оригинальных проектов и форматов. С апреля начнет выходить в эфир программа "Наша Олимпиада".

Белорусские комментаторы будут работать на каждом из турниров II Европейских игр с места событий вместе со специалистами по видам спорта.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

Во время проведения II Европейских игр в июне ожидается прибытие в белорусскую столицу более 4 тыс. спортсменов, около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. Обслуживать соревнования будут около 650 международных, а также 410 национальных судей по спорту. В Минске ожидают более 1000 зарубежных представителей СМИ, 100 президентов, генеральных секретарей европейских федераций по видам спорта и министров спорта европейских стран, более 250 представителей и работников штаб-квартиры ЕОК, президентов и генеральных секретарей европейских НОК, 200 гостей европейских НОК, а также президенты, премьер-министры и высокопоставленные лица европейских государств. На мероприятии будет задействовано около 8 тыс. волонтеров.-0-