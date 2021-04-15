Спорткомплекс для медработников открылся при БелМАПО

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный комплекс для медицинских работников открылся сегодня после реконструкции при Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО), передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, это многофункциональный спортивный комплекс, в котором можно заниматься различными видами спорта, в том числе волейболом, баскетболом, большим теннисом. Есть зал тренажеров, где возможны занятия шейпингом и аэробикой. Комплекс рассчитан не только на преподавателей БелМАПО и слушателей - планируется организовать внебюджетную деятельность. Замминистра выразил уверенность, что спорткомплекс будет востребован в связи с его хорошим расположением - в центре Минска.

Борис Андросюк

Борис Андросюк добавил, что ранее он занимался в этом спорткомплексе и намерен продолжить. Это позволит держать себя в хорошей форме. Он заметил, что заниматься физической культурой, безусловно, следует, "это укрепляет и здоровье, и дух", однако с учетом пандемии важно соблюдать определенные меры безопасности.

По словам ректора БелМАПО Алексея Чуканова, комплекс находится рядом с общежитием и одним из основных административных зданий, поэтому добраться сюда после окончания рабочего дня можно быстро и удобно, не затрачивая время на переезды. Комплекс работает с 9.00 до 22.00. Сегодня здесь более 30 тренажеров, в перспективе планируют приобрести еще несколько.

Алексей Чуканов

Алексей Чуканов обратил внимание, что около полугода назад, когда рассматривалась необходимость открытия такого комплекса и решался вопрос, в каком режиме он будет работать, проводились консультации с заведующими кафедрами. "Абсолютно все заведующие и ведущие специалисты выразили желание, чтобы он был открыт как можно быстрее", - добавил ректор.

Говоря о том, как в условиях пандемии заниматься спортом, Алексей Чуканов отметил, что COVID-19 никуда не уйдет. "Вопрос в том, как в этой обстановке сохранять работоспособность - и физиологическую, и психологическую", - сказал он.-0-

Фото Сергея Шелега