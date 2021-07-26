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26 июля 2021, 17:30

Справились на все 100 - успешные абитуриенты о своем отношении к учебе

Август на носу, лето пролетает, словно миг. Особенно - для абитуриентов. Последнее лето после школы полно волнений, переживаний, штудирования учебников, решебников. Все ради того, чтобы показать свой максимум на ЦТ. Впрочем, целенаправленная подготовка начинается далеко не в последний момент: за плечами у стобалльников, как правило, годы успешной учебы. Чаще всего - в лучших учреждениях своего города. Это подтверждают и ребята, которые набрали 100 баллов на централизованном тестировании по одному или нескольким предметам. С некоторыми из отличников мы поговорили о том, чего стоит такой результат и почему учеба может быть совсем нескучной.

Анастасия Вегеро

- Я закончила наш Гомельский областной лицей, училась там в старших классах. Это был спонтанный выбор: мне и в школе было хорошо, но в какой-то момент решила, что больше - лучше. Учиться мне не в тягость, я по натуре человек усидчивый, целеустремленный. Кроме того, стараюсь расставлять приоритеты, держать баланс, чтобы не загонять себя, но и держать планку. Чтобы отвлекаться, занималась вокалом, пробовала писать.

Готовилась к ЦТ по четырем предметам: дело в том, что изначально я училась в экономическом классе, поэтому математику сдавала просто из чувства долга. А английский и обществоведение, по которым набрала по 100 баллов, выбрала потому, что я была нацелена на факультет международных отношений БГУ - на "лингвострановедение". Чтобы сдать обществоведение, целый год пришлось прибегать к услугам репетитора. А по английскому языку у меня не было репетитора, достаточно было программы в лицее. То же и с русским языком.

Всего я набрала 388 баллов. И аттестат у меня отличный. Вроде бы по баллам я прохожу на выбранную специальность. Но так получилось, что я прошла и в Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге, через Россотрудничество - по итогам экзаменов (в дистанционном формате сдавала историю, русский и английский языки - здесь уже хватило моих собственных знаний). Зимой мы узнали об этой программе, тогда еще это был мой план Б. А в итоге у меня появился выбор - и в Питере мне показалось интереснее. Поступаю на "востоковедение", хочу учить китайский язык.

Мы с семьей все обсудили и решили, что уезжать мне все равно куда-то придется: в Минск ли, в Питер ли. Поэтому к переезду я морально готова. Общежитие там предоставляют. А в остальном - придется становиться более самостоятельной. Пора уже.

Андрей Березкин

- Я окончил гимназию №10 Гомеля, у нас был довольно серьезный уровень обучения. Но для подготовки к ЦТ все же и с репетиторами занимался - для спокойствия. Много работал сам. Сложнее всего на ЦТ, наверное, было справиться с волнением. Мне удалось - в итоге я набрал 392 балла, в том числе по математике - 95, физике - 97, русскому языку - 100.

С самого начала я был нацелен поступать в БГУИР на программиста (специальность "программное обеспечение информационных технологий" - ПОИТ). В итоге туда и подал документы - баллы дают мне уверенность, что пройду. Я даже не думал над каким-то планом Б на всякий случай, потому что был уверен, что поступлю куда хотел. А программистом хочу стать, потому что у меня уже есть опыт в этой сфере и я могу с уверенностью сказать, что мне это нравится.

Я прекрасно понимаю важность учебы: без должных знаний и подготовки получить профессию мечты, с которой я связываю свое будущее, невозможно. Так что отдавать учебе максимум времени было не обидно - я же ради самого себя старался. Ну а по поводу переезда волнений нет: буду жить с другом в общежитии, готовить умею - справлюсь.

Полина Костюкович

- Моя цель и прежде, и сейчас - получить достойный уровень образования, чтобы в последующем стать программистом, иметь интересную, хорошо оплачиваемую работу. Именно поэтому я поступила сначала в лицей БГУ, училась на математическом профиле.

Как и многие мои одноклассники, по математике довольствовалась занятиями в лицее - и набрала по ЦТ 98 баллов. Для 100 баллов по русскому языку и по физике понадобились дополнительные занятия. Русским языком я два года занималась с репетитором, год ходила на факультатив по физике в лицее.

Документы я уже подала туда, куда изначально хотела, - на факультет прикладной математики и информатики в БГУ. Хорошая путевка в IT. А дальше - жизнь покажет.

Анна Астапчик

- Родную гимназию №4 Барановичей я закончила со средним баллом аттестата 10. Как видите, училась я хорошо по всем предметам, поэтому обошлась без репетиторов. Ближе к десятому классу определилась с направлением будущей учебы, какие ЦТ буду сдавать - начала ходить на факультативы по белорусскому и английскому языкам. А по обществоведению готовилась сама. В сумме на ЦТ я набрала 387 баллов, из них 100 - по белорусскому языку.

У меня была очень хорошая база. Вообще, я считаю, что знание теории гораздо важнее механического решения тестов при подготовке к ЦТ. Также почти с пятого класса я участвовала в олимпиадном движении по белорусскому языку вместе с моей учительницей Натальей Дявго, так что мне не составило особого труда решить тест на максимум баллов. К тому же благодаря олимпиадам я немало поездила, жила по неделе в общежитиях разных городов. Так что самостоятельная студенческая жизнь, которая у меня впереди, совсем не пугает.

План сложился давно - поступить на специальность "международное право" в БГУ. Но он был скорее ближе к мечте. Я не надеялась, что будут такие высокие результаты. И на всякий случай рассматривала вариант поступать на юридический факультет ("правоведение") там же. Но все сложилось хорошо, я набрала достаточно баллов, чтобы с уверенностью подавать документы на специальность, о которой мечтала. Еще в старших классах я поняла, что больше всего из вариантов высшего образования мне интересно право, особенно международное. Кроме того, там изучаются два иностранных языка - и это мне тоже по душе.

Я любознательный человек, поэтому не считаю, что трачу "лучшие годы жизни" на что-то неинтересное: мне нравится учиться, узнавать что-то новое об этом мире, развиваться. Это мне в удовольствие, а не в тягость. И я понимала, что поступать в вуз для этого надо. А готовиться в последний момент - плохой вариант. Мне же хочется найти достойную работу, с высокой зарплатой. Проблемы с трудоустройством не будет - на бюджете есть распределение.

Ольга Богданович

- Я закончила минскую гимназию №39 - и уже в школьные годы определилась с направлением: химия и биология. Просто когда-то в 9-м классе один человек вдохновил меня на поступление в медицинский. К тому же родители у меня из той же сферы. Началась долгая подготовка к ЦТ с репетиторами: 2 года - химия и биология, 1 год - русский язык. Сложно было совмещать подготовку с учебой в школе: обычным делом было засиживаться допоздна, до часа ночи, даже без перерывов на отвлекающие факторы (телефон, социальные сети и т.д.). После школы сразу надо было лететь к репетиторам в другом конце города. Но это того стоило (общий балл, который я набрала, - 391), да и люди они приятные.

Еще у меня появилась привычка делать все задания почти что в момент их поступления. Так что большую часть домашних заданий делала в школе на уроках и переменах (даже если срок сдачи - на следующей неделе). Также во время школьных занятий занималась подготовкой к ЦТ. Не понимала, как некоторые одноклассники могли что-то не успеть прочитать/сделать, хотя они не готовились к ЦТ. В общем я была уверена, что необходимый минимум для поступления наберу, в крайнем случае - пойду на платное.

Но во всей этой гонке появился нюанс: к тому времени, как начались занятия с репетиторами, я поняла, что медицина не для меня. По моим меркам, было уже поздно кардинально менять направление, так что решили поступать куда-то, где нужны те же предметы (биология, химия). Выбрали биофак БГУ. Но буквально за неделю до ЦТ снова поменяли направление - прислушались к распространенному мнению, что после биофака мало кто работает по специальности.

В итоге документы подала на фармацевтический факультет БГМУ - специальность провизора. Хотя я все еще считаю, что не подхожу для медицины - я замкнутый человек, мне не очень комфортно с людьми. Но надеюсь попасть в процент людей, довольных работой. Говорят, в аптеке нужны стальные нервы. Честно говоря, не уверена, что все выдержу. Но, как бы то ни было, хочется помогать людям.

Учеба, бесспорно, важна. Получаешь опыт и багаж знаний, который сам решаешь, как использовать в дальнейшем. Но ведь бывает, что людей заносит совершенно в другие сферы, где их основное образование и знания не востребованы. И я задаюсь вопросом: стоили ли мои усилия того, чтобы тратить столько времени, сил, терять частичку себя, пропускать большинство семейных праздников? Во время подготовки практически не оставалось времени на какие-то увлечения, на что-то для души. После сдачи экзаменов появилась некая пустота: а что дальше? Что делать, если не учиться? Пока это единственное, где я могу реализовать себя. Стараюсь успокоиться мыслями, что в будущем все окупится. И кто знает, может, я найду что-то особенное в университете и на месте работы. То, к чему по-настоящему лежит душа.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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