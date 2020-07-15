Спрос на дезинфицирующие средства полностью удовлетворяется - "Белгоспищепром"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на дезинфицирующие средства полностью удовлетворяется, сообщил в интервью БЕЛТА председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.

"Производство дезинфицирующих средств в республике было налажено в 13 организациях, семь из которых входят в состав холдинга "Минск Кристалл Групп". При этом организовывать производство пришлось в сжатые сроки. С апреля по июнь - а именно эти месяцы стали самыми "жаркими" для производителей - предприятия республики выпустили почти 2 млн л дезинфицирующих средств", - отметил Анатолий Бубен. При этом около 1,4 млн л дезсредств выпустили предприятия "Белгоспищепрома".

Кроме того, на Гродненской табачной фабрике "Неман" оперативно наладили выпуск масок.

"Если проект по выпуску масок был направлен на сглаживание ажиотажа и реализовывался в помощь легкой промышленности, то в части дезсредств мы стали основными производителями в республике. И тут с полной ответственностью могу сказать, что сегодня спрос на них удовлетворен полностью, дефицита нет", - добавил Анатолий Бубен.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-