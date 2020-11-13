Спрос на доставку продуктов и лекарств одиноким пожилым и инвалидам растет - Минтруда

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные центры социального обслуживания населения выполнили уже более 33 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"С 20 марта по 12 ноября в территориальные центры поступило и выполнено более 33 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, - отметили в Минтруда. - Причем мы видим, что спрос на такую помощь увеличивается. За неделю (с 6 по 12 ноября) поступила и выполнена почти 1 тыс. заявок. Это в 1,7 раза больше, чем за предыдущую неделю".

Заявки можно делать в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Их приемкой и обработкой занимаются ТЦСОНы - 146 по всей стране. Чтобы обеспечить оперативную доставку, на помощь социальным работникам пришли волонтеры БРСМ и Красного Креста.

В республике на 1 октября насчитывалось почти 844 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 155 тыс. не имеют близких родственников. Это большая группа риска - считается, что пожилые люди больше всего подвержены осложнениям и тяжелому течению болезни в случае заражения.

Помимо тех, кто в сложной эпидситуации прибегает к помощи с доставкой предметов первой необходимости, есть еще 96 тыс. нетрудоспособных граждан, которые на системной основе получают комплексные социальные услуги на дому. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают таких подопечных 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Занимаются уборкой помещений, готовят, помогают в санитарно-гигиенических процедурах, с оплатой услуг ЖКХ, а также приносят на дом продукты, другие нужные покупки. На селе социальные работники вдобавок топят печь, привозят воду, приводят в порядок придомовую территорию.-0-