Спрос на питьевую воду в торговле столицы стабилизировался

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на питьевую воду в торговых объектах столицы стабилизировался, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Городские службы проводят постоянный мониторинг объектов торговли. На особом контроле магазины в Московском и Фрунзенском районах.
"В сравнении с предыдущими днями покупательский спрос на питьевую воду стабилизировался, ажиотажа нет. Заявки торговых организаций выполняются своевременно, в торговых залах питьевая вода представлена в емкостях от 0,25 до 6 л", - сказано в сообщении.
При необходимости воду подвозят дополнительно.-0-