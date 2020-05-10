Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна "Беллегпром" Марина Васькевич.

"Сформирован достаточный запас масок как медицинского, так и бытового назначения, - сказала пресс-секретарь. - Предприятия легкой промышленности в сутки выпускают 50 тыс. единиц защитной одежды для медиков - халаты, комбинезоны, шапочки и бахилы. Можно говорить о том, что в вопросах обеспечения защитными изделиями Беларусь абсолютно не зависит от импорта".

Учитывая значительные объемы производства защитных масок в Беларуси, предприятия начали работу по продвижению своей продукции на рынки государств Европейского союза и стран СНГ. Поставки станут возможны после отмены запрета на экспорт защитных изделий. "В приоритете остается обеспечение средствами защиты белорусских граждан и учреждений здравоохранения", - подчеркнули в "Беллегпроме".

Как сообщалось ранее, после данных главой государства поручений к производству защитных масок подключилось около 100 предприятий легкой промышленности различных форм собственности. На 15 апреля 2020 года суточный объем производства достигал 2,3 млн штук. На сегодня с февраля текущего года выпущено около 31,5 млн масок.-0-