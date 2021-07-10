Спутник без виз. Готовы ли медучреждения к приему иностранных пациентов

С 15 июля граждане 73 стран смогут приехать в Беларусь без визы для вакцинации от COVID-19. Узнали, готовы ли наши медучреждения к приему иностранных пациентов и когда будут делать прививки в санаториях.

Согласно указу № 251 Президента возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года по 22 декабря 2022 года. В списке 73 страны, граждане которых смогут прибыть к нам на срок до пяти суток для прохождения вакцинации от COVID-19.

По информации Минздрава, уже определен перечень медицинских организаций, где иностранцам будет предоставлена возможность привиться. На данный момент в этом списке 82 учреждения здравоохранения. Использоваться будет российская вакцина "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). Услуга платная - ориентировочно стоимость за введение двух компонентов составит от 130 до 150 рублей.

Опыт есть

Пока одни медучреждения только планируют приступить к вакцинации иностранцев, другие уже вовсю это делают. Например, у УЗ "Могилевская поликлиника №6" есть такой опыт.

- Мы готовимся работать с иностранцами по двум направлениям: с теми, что сейчас проживают в Беларуси, и с теми, которые приедут к нам на вакцинацию согласно указу после 15 июля, - отмечает главврач поликлиники №6 Виктор Алексейков. - Сейчас мы вакцинируем препаратом "Спутник V" граждан других стран, которые работают в нашей стране. Первым компонентом уже привились граждане Турецкой Республики, которые живут в Могилеве и трудятся на местных предприятиях.

Стоимость вакцины для иностранцев в поликлинике - 130 рублей. При этом каждый компонент оплачивается отдельно: первая доза - 65,10 руб., вторая - 64,90 руб. Плюс сертификат - 5 руб., если пациент захочет его получить.

Что касается медицинского туризма по указу №251, то сейчас в учреждении прорабатывают все детали и активно готовятся с 15 июля принимать зарубежных пациентов.

- Однозначно интерес иностранных граждан к вакцинации есть. Пока сложно спрогнозировать, в каком объеме они будут приезжать к нам. Но уже сейчас в поликлинику поступают звонки: люди интересуются, как записаться на прививку, ее стоимостью, нужно ли сдавать тест перед вакцинацией, - поясняет главврач. - Проходить тестирование не обязательно, но при желании его можно сделать у нас на платной основе. Результат - в течение часа.

Гомельщина ждет гостей

По числу привитых от ковида Гомельщина на втором месте после Минска. Первым компонентом в области вакцинировано свыше 150 тыс. жителей, вторым - 97 тыс. Десять организаций здравоохранения с 15 июля готовы принимать иностранных пациентов по безвизовому режиму. Пока речь идет только о государственных учреждениях.

- Создается специальный портал, так сказать, электронная очередь, где граждане стран, включенных в указ Президента, смогут зарегистрироваться и выбрать то лечебное учреждение, в котором захотят пройти вакцинацию. Таким образом, по безвизовому режиму люди будут ехать в нашу страну конкретно за этой услугой, - отмечает заместитель главврача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Тульженкова.

Важно учитывать: въезд будет разрешен не ранее чем через два рабочих дня после регистрации на портале. За это время данные внесут в базу Погранкомитета и передадут в указанное в заявке учреждение здравоохранения. Например, иностранец оформил заявку в пятницу, значит, приехать в Беларусь он сможет не ранее среды. Если с документами все в порядке, ПЦР показывает отрицательный результат, то человеку будет предоставлена возможность безвизового въезда. По словам Ольги Тульженковой, механизм действий для получения второго компонента идентичен.

Родню навестить, прививку получить

Лидская ЦРБ также в перечне медучреждений, которые будут принимать на вакцинацию от COVID-19. Как отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталия Буча, вакцинировать иностранных граждан планируют по той же схеме, что и белорусов.

- Обязательный медосмотр, который поможет определить, есть ли противопоказания. 30 минут после прививки человек остается под наблюдением врача. К тому же иностранцам разрешено находиться в Беларуси пять дней, поэтому в случае недомогания они незамедлительно смогут обратиться к врачу, - уточняет Наталия Михайловна. - Думаю, что в первую очередь этой услугой решат воспользоваться люди, у которых в нашей стране живут родственники. Отличная возможность их навестить да еще и прививку получить. К тому же мы не знаем о доступности вакцины в разных странах мира. Если где-то с этим сложно, то почему бы не приехать в Беларусь?

Реагируем на спрос

Во время подготовки указа обсуждалось участие в платной вакцинации иностранцев и белорусских санаторно-курортных организаций.

- Мы этот вопрос тщательно проработали. В связи с закрытием границ из-за эпидемиологической обстановки в мире сегодня в наших санаториях отдыхают преимущественно россияне. Для них вакцинация "Спутником V" на платной основе не актуальна. Дома они смогут сделать прививку бесплатно. Кроме того, интервал пребывания в здравнице - 12-14 дней, а между двумя дозами вакцины - 21 и более, - отмечает директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - В случае единичных обращений всегда готовы идти навстречу гостям и организовать вакцинацию, но о массовости такой услуги пока говорить преждевременно.

При этом Геннадий Николаевич не стал исключать, что со временем ситуация может в корне измениться:

- Безвизовый режим по указу главы государства будет действовать до декабря следующего года. Так что в случае повышенного спроса возможность платной вакцинации для зарубежных гостей на базе белорусских санаториев будет предоставлена.

Марина МАНУЙЛИК,

газета "7 дней".-0-