Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 марта 2019, Чт
+9°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3925
USD 2.0963
RUB 3.2894
Главное
Во время встречи Реализация совместных проектов со "Штадлер" серьезно поднимает имидж Беларуси - Лукашенко
Президент
В ФСЗН пояснили, от чего зависит размер пенсий и какие изменения внесены в систему учета граждан
Общество
Экономика, транспортная инфраструктура, жилье и спорт - Сивак рассказал о развитии Минска
Регионы
"Сразу думали, что выиграли однофамильцы!" Пенсионеры из Витебска стали обладателями 100 000 рублей от "Евроопт"
Общество
Как воплотить мечту: в "Маяке Минска" жилая и коммерческая недвижимость - с беспроцентной рассрочкой от застройщика до пяти лет!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Садовые товарищества Беларуси задолжали за электроэнергию Br8 млн
16:07 Общество
Легковушка насмерть сбила женщину на трассе М1 в Дзержинском районе
15:58 Происшествия
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни "Миллион алых роз"
15:52 Калейдоскоп
"Сразу думали, что выиграли однофамильцы!" Пенсионеры из Витебска стали обладателями 100 000 рублей от "Евроопт"
15:50 Общество
Житель Барановичей хранил дома 8 незарегистрированных ружей и патроны
15:49 Происшествия
В центре Минска впервые пройдет гонка по триатлону
15:40 Спорт
Более 130 старшеклассников Беларуси смогут попробовать себя в роли студентов БГУ
15:25 Общество
Житель Столинского района изготавливал и продавал фиктивные бухгалтерские документы
15:19 Происшествия
Назван самый популярный YouTube-канал в мире
15:18 Технологии
Юным гражданам Беларуси предстоит приумножать достижения предыдущих поколений - Лашин
15:16 Общество
Совместное заседание Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам СНГ пройдет 26 марта
15:11 Политика
В Китае произошел взрыв на химзаводе
15:06 В мире
В Гомельской области на развитие спортобъектов в 2018 году направлено втрое больше средств
15:00 Регионы
Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с днем рождения
14:53 Президент
Замерзшее озеро Мичиган рассыпалось на кусочки с приходом весны
14:48 Калейдоскоп
Афиша выходного дня: выставка Энди Уорхола, Манхэттенский кинофестиваль и "М@rt.контакт"
14:43 Регионы
Страницы белорусского спорта. Баскетбол: новый виток, или Возвращение к истокам
14:36 Спорт
Карлюкевич: рекомендовать хорошие книги наряду с библиотеками должны и писатели
14:22 Общество
Самогонщика взяли с поличным у белорусско-литовской границы
14:19 Происшествия
Число погибших при обрушении здания в Индии возросло до 10 человек
14:06 В мире
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Сразу думали, что выиграли однофамильцы!" Пенсионеры из Витебска стали обладателями 100 000 рублей от "Евроопт"

Общество 21.03.2019 | 15:50
Ольга Метелица по состоянию здоровья не смогла присутствовать на церемонии награждения, но приз по доверенности забрал ее муж Валерий
Ольга Метелица по состоянию здоровья не смогла присутствовать на церемонии награждения, но приз по доверенности забрал ее муж Валерий

Уже три года игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" меняет к лучшему жизнь своих участников. Во вторник разыграны призы 112-го тура, а значит, удача снова постучалась в двери белорусов по всей стране. Как зовут главных счастливчиков этой недели? 100 000 рублей выиграла Ольга Метелица, пенсионерка из Витебска. По 50 000 рублей досталось минчанам – фотографу Алексею Михалапу и охраннику Геннадию Жуковскому. А владельцами белоснежных внедорожников стали Анастасия Парнюшко, оператор машинного доения из агрогородка Хотилы Поставского района, Александра Невечеря, пенсионерка из Орши, и Владислав Новацкий, экономист-аналитик из Гродно.

Как известно, все розыгрыши игры "Удача в придачу!" транслируются в прямом эфире телеканала ОНТ и в интернете, а это значит, что первую реакцию победителей может увидеть каждый. Кто-то смеялся от радости, кто-то плакал, кто-то никак не мог поверить, что это не шутка… А уже в четверг, 21 марта, в минском "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где находится студия игры, главные победители тура собрались, чтобы получить свои призы и окончательно убедиться: счастливые перемены в их жизни – это правда. Причем за призы даже налогов платить не придется, обо всем позаботился "Евроопт".

Призы победителям 112-го тура сегодня в столичном "Е-сити" на Денисовской вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев
Призы победителям 112-го тура сегодня в столичном "Е-сити" на Денисовской вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

Победителям, выигравшим автомобили, вручили ключи и документы. А выигранные денежные суммы были перечислены на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк", которая оформляется бесплатно и объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс". Рассчитываясь СТАТУСкартой, можно получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре "Удача в придачу!", а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых. Удобно, безопасно и выгодно!

Денежные призы от 500 рублей и выше победителям перечисляются на СТАТУСкарту, которая оформляется бесплатно и совмещает возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс"
Денежные призы от 500 рублей и выше победителям перечисляются на СТАТУСкарту, которая оформляется бесплатно и совмещает возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс"

"Мы таких денег никогда не видели!"

Главный приз 112-го тура – баснословную сумму в 100 000 рублей – выиграла Ольга Метелица, пенсионерка из Витебска. К сожалению, из-за проблем со здоровьем сама победительница не смогла приехать в столицу, так что приз по доверенности забрал ее супруг Валерий Иванович. А Ольга Николаевна согласилась побеседовать с нами по телефону.

Выигранные 100 000 рублей Ольга и Валерий Метелицы решили отдать семье дочки. "Старший внук, Илья, через год поступать будет. И дача у нас есть, зять там баню строит"
Выигранные 100 000 рублей Ольга и Валерий Метелицы решили отдать семье дочки. "Старший внук, Илья, через год поступать будет. И дача у нас есть, зять там баню строит"

– В "Евроопт" мы делаем покупки постоянно. Что нравится? Конечно, первое, что сравниваем, это цены – они существенно отличаются в лучшую сторону, часто скидки. Хороший выбор продуктов, тех же фруктов, – рассказала победительница. – Правда, в последнее время со здоровьем возникли проблемы, так что сами ходим уже не так часто, но все равно просим, чтобы дочь с зятем или внук сделали для нас покупки в "Евроопт".

Одна из покупок в любимом магазине, сделанных на прошлой неделе, в этот вторник принесла семье невероятную новость – они стали обладателями 100 000 рублей!

– Совершенно неожиданно, сразу даже подумали, что это не мы выиграли, а какие-то однофамилицы! Играем с самого начала, но до этого были только мыло и 5 рублей. Так что решили, что мы невезучие, уже и ждать перестали, – объясняет Ольга Николаевна. – А тут раз – и такой выигрыш!

Что ж, истории победителей игры "Удача в придачу!" не первый раз доказывают: чудеса случаются, а фортуна любит настойчивых!

– Деньги отдадим в распоряжение дочери, зятя и внуков. Старший внук, Илья, через год поступать будет. И дача у нас есть, зять там баню строит. Так что есть куда вкладывать, – делится планами на выигрыш Ольга Николаевна. – Мы таких денег никогда не видели!

"В "ГиперМолле" ну очень много всего заказываем!"

Анастасия Парнюшко из агрогородка Хотилы Поставского района Витебской области свой приз получила, можно сказать, с доставкой на дом. Удачной для нее стала покупка в интернет-гипермаркете "ГиперМолл".

У Анастасии Парнюшко, оператора машинного доения из агрогородка Хотилы, большая семья, так что внедорожник очень пригодится!
У Анастасии Парнюшко, оператора машинного доения из агрогородка Хотилы, большая семья, так что внедорожник очень пригодится!

– Наверное, больше года уже играю. Надежды, если честно, особой не было, просто всегда покупаю в "Евроопт", заказываю "Е-доставку" и "ГиперМолл". Хорошие товары, доступные цены, все устраивает, – объясняет победительница, которая работает оператором машинного доения на предприятии "Хотилы-Агро".

У Анастасии три сына, старшему мальчику 14 лет, а младшему всего 3,5 годика. Поэтому покупки с доставкой на дом стали для нее удобным решением.

– В "ГиперМолле" ну очень много всего заказываем! Продукты питания, памперсы, игрушки, мобильные телефоны, электрочайники… – перечисляет она. – Удобно!

И, как оказалось, очень выгодно. Теперь в распоряжении семьи новенький вместительный внедорожник!

– Водить будет муж, права в семье у него, и он водитель со стажем, – рассказывает Анастасия. – У нас автомобиль 2000 года, "Опель Омега", так что, конечно, не сравнить с выигранным. Этот гораздо лучше! Я первая в нашем агрогородке выиграла такой крупный приз, так что сразу поздравили все коллеги, и даже директор позвонил. А потом уже радовались с семьей: муж сразу не поверил, а потом кричал "ура"!

Кстати, это уже 54-й автомобиль, который выиграли покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом ранее помогли участникам игры стать обладателями 6 столичных квартир, огромных сумм в 120 000 и 100 000 рублей, одного приза в 50 000 и двух по 40 000 рублей.

"Машина – это очень круто!"

Владислав Новацкий, экономист-аналитик из Гродно, завидный жених! Холост, а теперь и с новеньким автомобилем. Ну чем не принц на белом коне?

Владиславу Новацкому, экономисту-аналитику из Гродно, теперь не нужно копить на машину – он ее выиграл!
Владиславу Новацкому, экономисту-аналитику из Гродно, теперь не нужно копить на машину – он ее выиграл!

– Машина – это очень круто! – радуется он. – Свою старую я продал, а новую так и не приобрел, так что этот выигрыш ну очень кстати!

Свою удачу Владислав испытывает уже давно, правда, пока фортуна радовала только сертификатами по 5 рублей.

– Но скепсиса не было никогда, не думал, как некоторые, что все подставное и призы раздают своим, – добавляет он. – В "Евроопт" привлекают цены, тем более, там, куда я хожу, есть оптовая секция, можно взять коробочку и получается дешевле. Покупаю всегда на много кодов и всегда беру какой-то "товар удачи".

И все равно звонка с победной новостью Владислав не ждал!

– Был на курсах, так что поднял трубку далеко не сразу. Ну а потом и вообще пришлось отключить телефон, иначе бы не досидел до конца занятий, он просто разрывался от звонков. Было такое чувство, что весь город знает, что я выиграл машину!

"Впервые в жизни выиграла на пенсии!"

– Так получилось, что первый раз в жизни выиграла уже на пенсии, никогда до этого не везло, – с большим волнением говорит Александра Невечеря, пенсионерка из Орши Витебской области. Что ж, когда-то надо начинать!

Александра Невечеря из Орши всю жизнь считала себя невезучей, а на пенсии выиграла автомобиль!
Александра Невечеря из Орши всю жизнь считала себя невезучей, а на пенсии выиграла автомобиль!

Александра Александровна из тех победителей, кто долго не мог поверить в свою удачу. И правда, разве легко поверить, что за обычные покупки, повседневные товары, можно получить шикарное белое авто?

– Покупала и гречку, и шоколадку, и пасту, там много всего было, – вспоминает удачную покупку она. – "Евроопт" хороший магазин, постоянно там все покупаю. Конечно, буду продолжать играть!

"Это большой вклад в покупку собственного дома"

– В "Евроопт" мы ходим часто, устраивает по всем критериям: цены, ассортимент… Играм несколько лет, но выигрывали раньше только по мелочи. И тут такая новость – у нас есть 50 000! – радуется Алексей Михалап, фотограф из Минска. – Какими были первые эмоции? Конечно, не поверил!

Покупка собственного дома стала намного ближе для фотографа из Минска Алексея Михалапа и его супруги
Покупка собственного дома стала намного ближе для фотографа из Минска Алексея Михалапа и его супруги

С лица победителя не сходит улыбка: выигрыш 50 000 рублей поможет им с супругой осуществить давнюю мечту о собственном доме.

– Сейчас живем в квартире вместе с мамой, но хотим переехать в свой дом. Копили, собирали… – радуется удачливый покупатель. – Конечно, это большой вклад в нашу общую мечту!

"Купим машину и ремонт на даче сделаем"

У Геннадия Жуковского, охранника в торговом центре "Автозапчасть" из Минска, на выигранные 50 000 рублей тоже большие планы.

На выигранные 50 000 рублей у Геннадия Жуковского, охранника из Минска, и его семьи большие планы!
На выигранные 50 000 рублей у Геннадия Жуковского, охранника из Минска, и его семьи большие планы!

– Думаем поменять машину, а то у нас старенькая. И на даче надо ремонтик сделать… – размышляет он. – Детям помочь тоже надо. У нас трое детей и четверо внуков.

"Евроопт" один из самых любимых магазинов семьи, так что, где бы они ни были, покупки стараются делать именно в нем.

– Нравится по ценам, да и тем более игра, – объясняет Геннадий.

Как оказалось, постоянство – залог успеха!

– Последний раз в субботу делали покупки, нужны были крупы, и это как раз был "товар удачи". Результат вы сами видите, – смеется он. – Мы сразу думали с женой, что кто-то решил пошутить, хотя голос Кохно я узнал сразу. Оказалось, мы очень даже удачливые люди!

26 марта покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолла" ждут новые призы!

Новый тур в разгаре, а значит, новые призы уже ждут своих обладателей! 100 000 рублей, две суммы по 50 000, три автомобиля и более 20 000 других денежных призов будут разыграны уже во вторник, 26 марта!

Игра продолжается! Совершайте покупки до конца недели – и 26 марта участвуйте в розыгрыше трех крупных денежных сумм, трех автомобилей и более 20 000 других призов!
Игра продолжается! Совершайте покупки до конца недели – и 26 марта участвуйте в розыгрыше трех крупных денежных сумм, трех автомобилей и более 20 000 других призов!

Как стать участником 113-го тура? Совершите до конца недели покупку в магазинах "Евроопт" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте взять "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Вот и все – за каждые 10 рублей в чеке вам будет начислен игровой код, любой из которых уже 26 марта может обернуться крупным призом!

Место розыгрыша призов игры, как и ее правила, остается неизменным – минский ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8. Именно там находится студия игры "Удача в придачу!". Приходите во вторник на яркий праздник с участием звезд или присоединяйтесь к розыгрышу в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by или на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

И пускай вам обязательно повезет в предстоящий вторник!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3925 BYN 2.388 BYN 2.394 BYN
USD
2.0963 BYN 2.096 BYN 2.101 BYN
RUB
3.2894 BYN 3.28 BYN 3.288 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Реализация совместных проектов со "Штадлер" серьезно поднимает имидж Беларуси - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство. Весна-2019" открылась в Минске
Все фото

Инфографика

21 марта - Международный день леса Международный день леса отмечается по инициативе ООН 21 марта.
Вся инфографика
Президент
Высокие технологии и интернет вещей - Лукашенко обозначил вектор развития ИКТ в Беларуси
Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с днем рождения
Реализация совместных проектов со "Штадлер" серьезно поднимает имидж Беларуси - Лукашенко
Политика
Фото белорусской дипмиссии в Варшаве Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Польши
Совместное заседание Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам СНГ пройдет 26 марта
Посольство Чехии в этом году реализует четыре проекта для углубления сотрудничества с Беларусью
Экономика
Фото БелТПП Премьер-министр Грузии ознакомился с белорусской продукцией на выставке в Тбилиси
Доллар на торгах 21 марта подешевел, евро и российский рубль подорожали
Парламентарии предлагают создать механизм зачисления в бюджет СГ доходов от союзной собственности
Происшествия
Фото УВД Миноблисполкома Двенадцать человек задержаны за распространение психотропов в Минской области
Легковушка насмерть сбила женщину на трассе М1 в Дзержинском районе
Житель Барановичей хранил дома 8 незарегистрированных ружей и патроны
Регионы
Фото из архива Экономика, транспортная инфраструктура, жилье и спорт - Сивак рассказал о развитии Минска
Афиша выходного дня: выставка Энди Уорхола, Манхэттенский кинофестиваль и "М@rt.контакт"
В Гомельской области на развитие спортобъектов в 2018 году направлено втрое больше средств
Спорт
Виктория Азаренко. Фото WTA Виктория Азаренко в трех сетах переиграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала турнира в Майами
В центре Минска впервые пройдет гонка по триатлону
Страницы белорусского спорта. Баскетбол: новый виток, или Возвращение к истокам
Технологии
Фото посольства Беларуси в России Семашко обсудил с главой "Роскосмоса" расширение российско-белорусской орбитальной группировки
Назван самый популярный YouTube-канал в мире
Китайский самолет на новых источниках энергии успешно выполнил экспериментальный полет
Культура
Фото из VK-аккаунта организаторов форума Три спектакля покажут в первый день театрального форума "М.@rt. контакт"
Крупный клад монет XVI-XVII веков экспонируется в музее Белорусского Полесья
Гальперович: если взять в руки томик стихов, можно услышать сердцебиение его автора
В мире
Во время эвакуация. Скриншот из видео SBS Циклон "Тревор" надвигается на Австралию: эвакуированы более 2 тыс. человек
В Китае произошел взрыв на химзаводе
Число погибших при обрушении здания в Индии возросло до 10 человек
Калейдоскоп
Фото Джоэл Биссел. Facebook Замерзшее озеро Мичиган рассыпалось на кусочки с приходом весны
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни "Миллион алых роз"
В Норвегии открылся первый в Европе ресторан под водой
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
500 тысяч километров судьбы
Место за штурвалом никому не уступлю!
Хоть поверьте, хоть проверьте...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия