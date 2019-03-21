"Сразу думали, что выиграли однофамильцы!" Пенсионеры из Витебска стали обладателями 100 000 рублей от "Евроопт"

Ольга Метелица по состоянию здоровья не смогла присутствовать на церемонии награждения, но приз по доверенности забрал ее муж Валерий

Уже три года игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" меняет к лучшему жизнь своих участников. Во вторник разыграны призы 112-го тура, а значит, удача снова постучалась в двери белорусов по всей стране. Как зовут главных счастливчиков этой недели? 100 000 рублей выиграла Ольга Метелица, пенсионерка из Витебска. По 50 000 рублей досталось минчанам – фотографу Алексею Михалапу и охраннику Геннадию Жуковскому. А владельцами белоснежных внедорожников стали Анастасия Парнюшко, оператор машинного доения из агрогородка Хотилы Поставского района, Александра Невечеря, пенсионерка из Орши, и Владислав Новацкий, экономист-аналитик из Гродно.

Как известно, все розыгрыши игры "Удача в придачу!" транслируются в прямом эфире телеканала ОНТ и в интернете, а это значит, что первую реакцию победителей может увидеть каждый. Кто-то смеялся от радости, кто-то плакал, кто-то никак не мог поверить, что это не шутка… А уже в четверг, 21 марта, в минском "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где находится студия игры, главные победители тура собрались, чтобы получить свои призы и окончательно убедиться: счастливые перемены в их жизни – это правда. Причем за призы даже налогов платить не придется, обо всем позаботился "Евроопт".

Призы победителям 112-го тура сегодня в столичном "Е-сити" на Денисовской вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

Победителям, выигравшим автомобили, вручили ключи и документы. А выигранные денежные суммы были перечислены на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк", которая оформляется бесплатно и объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс". Рассчитываясь СТАТУСкартой, можно получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре "Удача в придачу!", а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых. Удобно, безопасно и выгодно!

Денежные призы от 500 рублей и выше победителям перечисляются на СТАТУСкарту, которая оформляется бесплатно и совмещает возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс"

"Мы таких денег никогда не видели!"

Главный приз 112-го тура – баснословную сумму в 100 000 рублей – выиграла Ольга Метелица, пенсионерка из Витебска. К сожалению, из-за проблем со здоровьем сама победительница не смогла приехать в столицу, так что приз по доверенности забрал ее супруг Валерий Иванович. А Ольга Николаевна согласилась побеседовать с нами по телефону.

Выигранные 100 000 рублей Ольга и Валерий Метелицы решили отдать семье дочки. "Старший внук, Илья, через год поступать будет. И дача у нас есть, зять там баню строит"

– В "Евроопт" мы делаем покупки постоянно. Что нравится? Конечно, первое, что сравниваем, это цены – они существенно отличаются в лучшую сторону, часто скидки. Хороший выбор продуктов, тех же фруктов, – рассказала победительница. – Правда, в последнее время со здоровьем возникли проблемы, так что сами ходим уже не так часто, но все равно просим, чтобы дочь с зятем или внук сделали для нас покупки в "Евроопт".

Одна из покупок в любимом магазине, сделанных на прошлой неделе, в этот вторник принесла семье невероятную новость – они стали обладателями 100 000 рублей!

– Совершенно неожиданно, сразу даже подумали, что это не мы выиграли, а какие-то однофамилицы! Играем с самого начала, но до этого были только мыло и 5 рублей. Так что решили, что мы невезучие, уже и ждать перестали, – объясняет Ольга Николаевна. – А тут раз – и такой выигрыш!

Что ж, истории победителей игры "Удача в придачу!" не первый раз доказывают: чудеса случаются, а фортуна любит настойчивых!

– Деньги отдадим в распоряжение дочери, зятя и внуков. Старший внук, Илья, через год поступать будет. И дача у нас есть, зять там баню строит. Так что есть куда вкладывать, – делится планами на выигрыш Ольга Николаевна. – Мы таких денег никогда не видели!

"В "ГиперМолле" ну очень много всего заказываем!"

Анастасия Парнюшко из агрогородка Хотилы Поставского района Витебской области свой приз получила, можно сказать, с доставкой на дом. Удачной для нее стала покупка в интернет-гипермаркете "ГиперМолл".

У Анастасии Парнюшко, оператора машинного доения из агрогородка Хотилы, большая семья, так что внедорожник очень пригодится!

– Наверное, больше года уже играю. Надежды, если честно, особой не было, просто всегда покупаю в "Евроопт", заказываю "Е-доставку" и "ГиперМолл". Хорошие товары, доступные цены, все устраивает, – объясняет победительница, которая работает оператором машинного доения на предприятии "Хотилы-Агро".

У Анастасии три сына, старшему мальчику 14 лет, а младшему всего 3,5 годика. Поэтому покупки с доставкой на дом стали для нее удобным решением.

– В "ГиперМолле" ну очень много всего заказываем! Продукты питания, памперсы, игрушки, мобильные телефоны, электрочайники… – перечисляет она. – Удобно!

И, как оказалось, очень выгодно. Теперь в распоряжении семьи новенький вместительный внедорожник!

– Водить будет муж, права в семье у него, и он водитель со стажем, – рассказывает Анастасия. – У нас автомобиль 2000 года, "Опель Омега", так что, конечно, не сравнить с выигранным. Этот гораздо лучше! Я первая в нашем агрогородке выиграла такой крупный приз, так что сразу поздравили все коллеги, и даже директор позвонил. А потом уже радовались с семьей: муж сразу не поверил, а потом кричал "ура"!

Кстати, это уже 54-й автомобиль, который выиграли покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом ранее помогли участникам игры стать обладателями 6 столичных квартир, огромных сумм в 120 000 и 100 000 рублей, одного приза в 50 000 и двух по 40 000 рублей.

"Машина – это очень круто!"

Владислав Новацкий, экономист-аналитик из Гродно, завидный жених! Холост, а теперь и с новеньким автомобилем. Ну чем не принц на белом коне?

Владиславу Новацкому, экономисту-аналитику из Гродно, теперь не нужно копить на машину – он ее выиграл!

– Машина – это очень круто! – радуется он. – Свою старую я продал, а новую так и не приобрел, так что этот выигрыш ну очень кстати!

Свою удачу Владислав испытывает уже давно, правда, пока фортуна радовала только сертификатами по 5 рублей.

– Но скепсиса не было никогда, не думал, как некоторые, что все подставное и призы раздают своим, – добавляет он. – В "Евроопт" привлекают цены, тем более, там, куда я хожу, есть оптовая секция, можно взять коробочку и получается дешевле. Покупаю всегда на много кодов и всегда беру какой-то "товар удачи".

И все равно звонка с победной новостью Владислав не ждал!

– Был на курсах, так что поднял трубку далеко не сразу. Ну а потом и вообще пришлось отключить телефон, иначе бы не досидел до конца занятий, он просто разрывался от звонков. Было такое чувство, что весь город знает, что я выиграл машину!

"Впервые в жизни выиграла на пенсии!"

– Так получилось, что первый раз в жизни выиграла уже на пенсии, никогда до этого не везло, – с большим волнением говорит Александра Невечеря, пенсионерка из Орши Витебской области. Что ж, когда-то надо начинать!

Александра Невечеря из Орши всю жизнь считала себя невезучей, а на пенсии выиграла автомобиль!

Александра Александровна из тех победителей, кто долго не мог поверить в свою удачу. И правда, разве легко поверить, что за обычные покупки, повседневные товары, можно получить шикарное белое авто?

– Покупала и гречку, и шоколадку, и пасту, там много всего было, – вспоминает удачную покупку она. – "Евроопт" хороший магазин, постоянно там все покупаю. Конечно, буду продолжать играть!

"Это большой вклад в покупку собственного дома"

– В "Евроопт" мы ходим часто, устраивает по всем критериям: цены, ассортимент… Играм несколько лет, но выигрывали раньше только по мелочи. И тут такая новость – у нас есть 50 000! – радуется Алексей Михалап, фотограф из Минска. – Какими были первые эмоции? Конечно, не поверил!

Покупка собственного дома стала намного ближе для фотографа из Минска Алексея Михалапа и его супруги

С лица победителя не сходит улыбка: выигрыш 50 000 рублей поможет им с супругой осуществить давнюю мечту о собственном доме.

– Сейчас живем в квартире вместе с мамой, но хотим переехать в свой дом. Копили, собирали… – радуется удачливый покупатель. – Конечно, это большой вклад в нашу общую мечту!

"Купим машину и ремонт на даче сделаем"

У Геннадия Жуковского, охранника в торговом центре "Автозапчасть" из Минска, на выигранные 50 000 рублей тоже большие планы.

На выигранные 50 000 рублей у Геннадия Жуковского, охранника из Минска, и его семьи большие планы!

– Думаем поменять машину, а то у нас старенькая. И на даче надо ремонтик сделать… – размышляет он. – Детям помочь тоже надо. У нас трое детей и четверо внуков.

"Евроопт" один из самых любимых магазинов семьи, так что, где бы они ни были, покупки стараются делать именно в нем.

– Нравится по ценам, да и тем более игра, – объясняет Геннадий.

Как оказалось, постоянство – залог успеха!

– Последний раз в субботу делали покупки, нужны были крупы, и это как раз был "товар удачи". Результат вы сами видите, – смеется он. – Мы сразу думали с женой, что кто-то решил пошутить, хотя голос Кохно я узнал сразу. Оказалось, мы очень даже удачливые люди!

26 марта покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолла" ждут новые призы!

Новый тур в разгаре, а значит, новые призы уже ждут своих обладателей! 100 000 рублей, две суммы по 50 000, три автомобиля и более 20 000 других денежных призов будут разыграны уже во вторник, 26 марта!

Игра продолжается! Совершайте покупки до конца недели – и 26 марта участвуйте в розыгрыше трех крупных денежных сумм, трех автомобилей и более 20 000 других призов!

Как стать участником 113-го тура? Совершите до конца недели покупку в магазинах "Евроопт" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте взять "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту . Вот и все – за каждые 10 рублей в чеке вам будет начислен игровой код, любой из которых уже 26 марта может обернуться крупным призом!

Место розыгрыша призов игры, как и ее правила, остается неизменным – минский ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8. Именно там находится студия игры "Удача в придачу!" . Приходите во вторник на яркий праздник с участием звезд или присоединяйтесь к розыгрышу в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by или на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

И пускай вам обязательно повезет в предстоящий вторник!

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