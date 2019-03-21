"Сразу думали, что выиграли однофамильцы!" Пенсионеры из Витебска стали обладателями 100 000 рублей от "Евроопт"

Уже три года игра
Как известно, все розыгрыши игры
Победителям, выигравшим автомобили, вручили ключи и документы. А выигранные денежные суммы были перечислены на
Главный приз 112-го тура – баснословную сумму в 100 000 рублей – выиграла Ольга Метелица, пенсионерка из Витебска. К сожалению, из-за проблем со здоровьем сама победительница не смогла приехать в столицу, так что приз по доверенности забрал ее супруг Валерий Иванович. А Ольга Николаевна согласилась побеседовать с нами по телефону.
– В "Евроопт" мы делаем покупки постоянно. Что нравится? Конечно, первое, что сравниваем, это цены – они существенно отличаются в лучшую сторону, часто скидки. Хороший выбор продуктов, тех же фруктов, – рассказала победительница. – Правда, в последнее время со здоровьем возникли проблемы, так что сами ходим уже не так часто, но все равно просим, чтобы дочь с зятем или внук сделали для нас покупки в "Евроопт".
Одна из покупок в любимом магазине, сделанных на прошлой неделе, в этот вторник принесла семье невероятную новость – они стали обладателями 100 000 рублей!
– Совершенно неожиданно, сразу даже подумали, что это не мы выиграли, а какие-то однофамилицы! Играем с самого начала, но до этого были только мыло и 5 рублей. Так что решили, что мы невезучие, уже и ждать перестали, – объясняет Ольга Николаевна. – А тут раз – и такой выигрыш!
Что ж, истории победителей игры
– Деньги отдадим в распоряжение дочери, зятя и внуков. Старший внук, Илья, через год поступать будет. И дача у нас есть, зять там баню строит. Так что есть куда вкладывать, – делится планами на выигрыш Ольга Николаевна. – Мы таких денег никогда не видели!
Анастасия Парнюшко из агрогородка Хотилы Поставского района Витебской области свой приз получила, можно сказать, с доставкой на дом. Удачной для нее стала покупка в интернет-гипермаркете "ГиперМолл".
– Наверное, больше года уже играю. Надежды, если честно, особой не было, просто всегда покупаю в "Евроопт", заказываю "Е-доставку" и "ГиперМолл". Хорошие товары, доступные цены, все устраивает, – объясняет победительница, которая работает оператором машинного доения на предприятии "Хотилы-Агро".
У Анастасии три сына, старшему мальчику 14 лет, а младшему всего 3,5 годика. Поэтому покупки с доставкой на дом стали для нее удобным решением.
– В "ГиперМолле" ну очень много всего заказываем! Продукты питания, памперсы, игрушки, мобильные телефоны, электрочайники… – перечисляет она. – Удобно!
И, как оказалось, очень выгодно. Теперь в распоряжении семьи новенький вместительный внедорожник!
– Водить будет муж, права в семье у него, и он водитель со стажем, – рассказывает Анастасия. – У нас автомобиль 2000 года, "Опель Омега", так что, конечно, не сравнить с выигранным. Этот гораздо лучше! Я первая в нашем агрогородке выиграла такой крупный приз, так что сразу поздравили все коллеги, и даже директор позвонил. А потом уже радовались с семьей: муж сразу не поверил, а потом кричал "ура"!
Кстати, это уже 54-й автомобиль, который выиграли покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом ранее помогли участникам игры стать обладателями 6 столичных квартир, огромных сумм в 120 000 и 100 000 рублей, одного приза в 50 000 и двух по 40 000 рублей.
Владислав Новацкий, экономист-аналитик из Гродно, завидный жених! Холост, а теперь и с новеньким автомобилем. Ну чем не принц на белом коне?
– Машина – это очень круто! – радуется он. – Свою старую я продал, а новую так и не приобрел, так что этот выигрыш ну очень кстати!
Свою удачу Владислав испытывает уже давно, правда, пока фортуна радовала только сертификатами по 5 рублей.
– Но скепсиса не было никогда, не думал, как некоторые, что все подставное и призы раздают своим, – добавляет он. – В "Евроопт" привлекают цены, тем более, там, куда я хожу, есть оптовая секция, можно взять коробочку и получается дешевле. Покупаю всегда на много кодов и всегда беру какой-то "товар удачи".
И все равно звонка с победной новостью Владислав не ждал!
– Был на курсах, так что поднял трубку далеко не сразу. Ну а потом и вообще пришлось отключить телефон, иначе бы не досидел до конца занятий, он просто разрывался от звонков. Было такое чувство, что весь город знает, что я выиграл машину!
– Так получилось, что первый раз в жизни выиграла уже на пенсии, никогда до этого не везло, – с большим волнением говорит Александра Невечеря, пенсионерка из Орши Витебской области. Что ж, когда-то надо начинать!
Александра Александровна из тех победителей, кто долго не мог поверить в свою удачу. И правда, разве легко поверить, что за обычные покупки, повседневные товары, можно получить шикарное белое авто?
– Покупала и гречку, и шоколадку, и пасту, там много всего было, – вспоминает удачную покупку она. – "Евроопт" хороший магазин, постоянно там все покупаю. Конечно, буду продолжать играть!
– В "Евроопт" мы ходим часто, устраивает по всем критериям: цены, ассортимент… Играм несколько лет, но выигрывали раньше только по мелочи. И тут такая новость – у нас есть 50 000! – радуется Алексей Михалап, фотограф из Минска. – Какими были первые эмоции? Конечно, не поверил!
С лица победителя не сходит улыбка: выигрыш 50 000 рублей поможет им с супругой осуществить давнюю мечту о собственном доме.
– Сейчас живем в квартире вместе с мамой, но хотим переехать в свой дом. Копили, собирали… – радуется удачливый покупатель. – Конечно, это большой вклад в нашу общую мечту!
У Геннадия Жуковского, охранника в торговом центре "Автозапчасть" из Минска, на выигранные 50 000 рублей тоже большие планы.
– Думаем поменять машину, а то у нас старенькая. И на даче надо ремонтик сделать… – размышляет он. – Детям помочь тоже надо. У нас трое детей и четверо внуков.
"Евроопт" один из самых любимых магазинов семьи, так что, где бы они ни были, покупки стараются делать именно в нем.
– Нравится по ценам, да и тем более игра, – объясняет Геннадий.
Как оказалось, постоянство – залог успеха!
– Последний раз в субботу делали покупки, нужны были крупы, и это как раз был "товар удачи". Результат вы сами видите, – смеется он. – Мы сразу думали с женой, что кто-то решил пошутить, хотя голос Кохно я узнал сразу. Оказалось, мы очень даже удачливые люди!
Новый тур в разгаре, а значит, новые призы уже ждут своих обладателей! 100 000 рублей, две суммы по 50 000, три автомобиля и более 20 000 других денежных призов будут разыграны уже во вторник, 26 марта!
Как стать участником 113-го тура? Совершите до конца недели покупку в магазинах "Евроопт" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте взять "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту
Место розыгрыша призов игры, как и ее правила, остается неизменным – минский ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8. Именно там находится студия игры
И пускай вам обязательно повезет в предстоящий вторник!
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