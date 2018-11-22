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"Сразу потерял дар речи и долго не мог говорить!" Предприниматель из Гомеля выиграл столичную квартиру от "Евроопт"

Общество 22.11.2018 | 15:24
Мечта семьи Шаркевичей о собственной квартире сбылась благодаря обычной пачке риса!
Мечта семьи Шаркевичей о собственной квартире сбылась благодаря обычной пачке риса!

По старой и доброй традиции очередной розыгрыш прошел под бурные аплодисменты, слезы радости и искренние улыбки. В 95-м туре определился владелец 75-й квартиры в Минске, разыгранной "Евроопт", им стал индивидуальный предприниматель из Гомеля Андрей Шаркевич. А вот белоснежные внедорожники "Джили Эмгранд" в этот раз достались прекрасным дамам. Двум мамам в декрете - Виктории Романчик из поселка Гатово Минского района и Татьяне Свентицкой из Лиды, а также двум пенсионеркам - Александре Гашинской из Жодино и Алине Дубновицкой из деревни Кострица Борисовского района. Еще один автомобиль уехал к уборщице Евгении Лойко в городской поселок Красносельский Волковысского района.

На то, чтобы справиться с волной позитивных эмоций, у счастливых белорусов было два дня. Они с нетерпением ждали торжественную церемонию в четверг в столичном торгово-развлекательном центре "Е-сити" на ул. Денисовской, 8. Ключи и документы от выигранных машин и квартиры вручены, а значит, можно спокойно выдохнуть, расслабиться. Это не розыгрыш, не сон, это реальность. В квартире можно смело начинать ремонт, на автомобилях ездить по дорогам страны, ведь "Евроопт" уже оплатил налоги за призы.

Ключи и документы от автомобилей и квартиры победителям 95-го тура в минском "Е-сити" сегодня вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи и документы от автомобилей и квартиры победителям 95-го тура в минском "Е-сити" сегодня вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

- Это полнейший шок, полная неожиданность. От такой новости потерял дар речи, - с трудом подбирает нужные слова Андрей Шаркевич, индивидуальный предприниматель из Гомеля. Общение победителю с другими людьми дается непросто, он часто произносит слово "шок".

Андрей Шаркевич стал 75-м счастливчиком, который выиграл минское жилье благодаря "Евроопт"
Андрей Шаркевич стал 75-м счастливчиком, который выиграл минское жилье благодаря "Евроопт"

Действительно, разве можно устоять на ногах и не лишиться дара речи, когда сообщают: "Поздравляем! Вы выиграли квартиру в Минске!" Это не розыгрыш? Так на самом деле бывает? Еще как бывает! Ведь Андрей Шаркевич стал 75-м счастливчиком, который выиграл минское жилье благодаря "Евроопт".

Минск или Гомель? Этот вопрос супругам еще предстоит решить…
Минск или Гомель? Этот вопрос супругам еще предстоит решить…

- Видимо, это счастливое стечение обстоятельств. Некоторое время назад был по делам в Минске, зашел в "Е-сити" и купил новую дисконтную карту "Е-плюс". А в тот момент в торговом центре шел розыгрыш, определялись очередные победители игры "Удача в придачу!". - рассказывает Андрей Шаркевич.

Правда, на месте победителей мужчина себя никогда не представлял, хоть в глубине души где-то теплилась надежда, что удача может улыбнуться и ему.

- Надежда должна быть всегда. Когда-то мне уже везло, выиграл кусочек мыла, - смеется житель Гомеля.

Рядом с домом магазина "Евроопт" нет, поэтому семья ездит закупаться в другой микрорайон города. В топе самых ходовых продуктов у Шаркевичей - детское питание, соки, вода, вкусная выпечка. В этом туре в розыгрыше участвовало 7 игровых кодов.

- Как раз пришел домой, когда на телефоне высветился минский номер. Сразу не врубился, кто и что от меня хочет. Ведущий просто огорошил! Я потерял дар речи и долго не мог говорить! - вспоминает Андрей Шаркевич.

Как говорит мужчина, "нотки сомнения", конечно же, были. Но стоило получить документы и ключи от квартиры по адресу ул. Академика Карского, 8, как все сомнения ушли.

Возможно, уже скоро новым домом для семьи победителей станет эта столичная новостройка!
Возможно, уже скоро новым домом для семьи победителей станет эта столичная новостройка!

- Кто в наше время не мечтает о прекрасном? Нам еще предстоит решить: переезжать в Минск или остаться в Гомеле. Своего жилья у нас нет, сейчас живем в государственном. Одно могу сказать точно: квартира в Минске всегда пригодится!

Кстати, стоимость жилья в новостройке микрорайона Сухарево превышает 118 000 рублей. В квартире можно жить самому, сдавать в аренду или выгодно продать, чтобы решить квартирный вопрос в родном городе. В любом случае семье невероятно повезло.

- Теперь все звонят с одним и тем же вопросом: "А это правда?" Я и до розыгрыша 95-го тура был счастливым человеком: самое ценное и важное приобретение в моей жизни жена и маленький ребенок. А теперь, с ключами от квартиры, вдвойне счастливый, - с улыбкой отмечает Андрей Шаркевич.

"ЕСЛИ БЫЛО БЫ ЛЕТО, ОТ РАДОСТИ ПОБЕЖАЛА БЫ ПО ДЕРЕВНЕ"

- Когда сообщили о выигрыше, стала от души кричать на весь дом: "Ура!" Хорошо, что соседи, дачники, в отъезде, а так бы все село ходило ходуном, - смеется пенсионерка Алина Дубновицкая из деревни Кострица Борисовского района Минской области.

Покупка в автолавке "Евроопт" принесла пенсионерке Алине Дубновицкой из деревни Кострица новенький внедорожник!
Покупка в автолавке "Евроопт" принесла пенсионерке Алине Дубновицкой из деревни Кострица новенький внедорожник!

Теперь населенный пункт обсуждает важную и такую приятную новость: Алина Александровна выиграла в игре "Удача в придачу!" великолепный внедорожник "Джили Эмгранд". Победа обычный хмурый осенний день превратила в настоящий праздник.

- Вы не поверите, играю с первого тура! Очень удобно закупаться в "Евроопт" - сажусь на автобус, доезжаю из деревни в Борисов, и прямо возле автовокзала магазин, - объясняет Алина Дубновицкая.

Накануне розыгрыша 95-го тура у женщины было предчувствие: должно произойти что-то хорошее.

- Меня тянуло включить телевизор. И что вы думаете? Включаю, а на экране среди претендентов на победу моя фамилия. Не поверила, бросилась за очками, подбегаю к телевизору, и в этот момент Ольга Плотникова вытягивает мой счастливый номер! Если было бы лето, от радости побежала бы по деревне, - улыбается победительница.

Выиграть внедорожник Алине Александровне помогла обычная покупка в автолавке "Евроопт". Машина с продуктами останавливается прямо возле дома.

- Кстати, недавно покупала там продукты, выиграла 5 рублей, а теперь вот машину. Выходит, счастливая у нас автолавка, - отмечает женщина.

У Алины Дубновицкой есть права, но внедорожник достанется ее детям.

- У меня их трое, и у каждого машина в бесконечных ремонтах. Осталось только решить, как поделить подарок. Может, будут ездить по очереди, - говорит победительница.

"КУПИЛИ ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ ПРОВОДИТЬ СЫНА В АРМИЮ, И ВЫИГРАЛИ МАШИНУ!"

- Вечером во вторник была грустной: сына забирали в армию, так было жалко с ним расставаться, - вспоминает Евгения Лойко из городского поселка Красносельский Волковысского района Гродненской области.

На белоснежном автомобиле семья Лойко из городского поселка Красносельский отправится к сыну на присягу
На белоснежном автомобиле семья Лойко из городского поселка Красносельский отправится к сыну на присягу

Настроение в семье в одну секунду изменил звонок из минской студии, где в прямом эфире разыгрывали очередной внедорожник. Улыбки, смех, поздравления - Евгения Альбиновна стала победителем 95-го тура!

- Ой, как эта машина нам нужна! Наша совсем старенькая, ей уже 30 лет, сами понимаете, поменять автомобиль не так просто, - добавляет Евгения Лойко, которая работает уборщицей на предприятии "Красносельскстройматериалы".

Накануне игры "Удача в придачу!" женщина написала мужу список, что необходимо купить к проводам сына в армию. Супруг не забыл захватить "товар удачи" - пачку риса, именно он помог выиграть автомобиль.

- Все были такие радостные, возбужденные, надо было сумку сыну в армию собирать, а мы никак не могли перестать обсуждать новость о победе, - говорит Евгения Альбиновна. - Обязательно поедем на присягу на новом внедорожнике! Мой муж до сих пор в шоке. Он раньше говорил, что выиграть машину нереально, так не бывает. Однако бывает же!

"ИГРАЕМ С ВНУКОМ НА ПАРУ, НО ПО-КРУПНОМУ ПОКА ПОВЕЗЛО ТОЛЬКО МНЕ"

История победы Александры Гашинской из Жодино Минской области - яркий пример того, что даже в 80 лет можно оставаться азартным человеком, легким на подъем, и продолжать верить в чудо.

80-летняя Александра Гашинская из Жодино верила: ей обязательно повезет!
80-летняя Александра Гашинская из Жодино верила: ей обязательно повезет!

- Я долго ждала этой минуты, верила. А когда позвонили, руки затряслись, пришлось внучке меня успокаивать, - волнуясь, рассказывает Александра Михайловна.

Свою удачу женщина испытывает не первый год, сперва покупала лотереи, затем подключилась к игре "Удача в придачу!".

- Мне нравится ходить в "Евроопт", он находится прямо возле остановки. Набрал продуктов, и далеко тащить сумки не надо. Часто покупаю в магазине выпечку, молочные продукты и никогда не забываю про "товар удачи". Всегда знала: если человек играет, ему обязательно повезет. Вот мы с внуком, например, играем на пару, правда, по-крупному пока повезло только мне, - улыбается пенсионерка.

По словам Александры Михайловны, водить новый внедорожник в большой семье найдется кому, была бы машина.

"СЫН НЕ ПОНЯЛ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. БЕГАЛ ПО ДОМУ И ПЛАКАЛ: "НЕ НАДО НАМ МАШИНА!"

Новость о выигрыше "Джили Эмгранд" устроила в семье Виктории Романчик из поселка Гатово Минского района настоящий переполох. Супруги бросились обниматься, а старший 5-летний сын… сильно плакать. Малыш не понял, что же произошло на самом деле.

Мама в декрете Виктория Романчик из поселка Гатово наконец-то решится пойти на курсы в автошколу
Мама в декрете Виктория Романчик из поселка Гатово наконец-то решится пойти на курсы в автошколу

- Он только причитал: "Не надо нам машина! У нас есть". Пришлось объяснять, что мама выиграла автомобиль, и сын успокоился, - смеется мама в декрете.

В заботах о детях Виктория Романчик совершенно забыла про розыгрыш 95-го тура, она играла с малышами в детской, не переживая: улыбнется ей удача на этот раз или нет. Пока не раздался тот самый счастливый звонок…

- От такой новости места себе в доме не находила, все бегала, а муж кричал от радости громче меня. Прибежали соседи, родные стали стучать в окна нашего дома, столько счастья было! - вспоминает победительница. - До этого многие думали, что победители - подставные люди, а тут выиграли свои, и все сомнения исчезли.

В поселке Гатово магазина "Евроопт" нет, поэтому семья ездит за покупками в Минск. Виктория признается, магазин полюбила много лет назад, когда еще не было игры "Удача в придачу!". Победа в 95-м туре поможет победительнице наконец-то решиться и пойти на курсы в автошколу, которые она уже не первый год откладывает на потом.

- У мужа есть машина, наверное, поэтому сразу сказал: новый внедорожник мой! Так вышло, следующим летом планировали на отдых в Украину и все решали, как поехать. На машине или на поезде? Наш автомобиль двухдверный, точно не для путешествия, хотели у кого-нибудь на время одолжить. Но "Евроопт" решил все вопросы, - смеется Виктория Романчик.

Благодаря "Джили Эмгранд" мама в декрете будет более мобильной, больше не нужно подстраиваться под обстоятельства, теперь в любой удобный ей момент она сможет отвезти старшего сына на кружки в Минск.

- Машину поставим во дворе, пусть все смотрят! - гордо заявляет счастливая Виктория.

"МАШИНУ НЕ ОТДАМ НИКОМУ!"

Мама в декретном отпуске Татьяна Свентицкая из Лиды Гродненской области никогда не считала себя везунчиком по жизни, наоборот, ей казалось, удача это не про нее. Тем не менее, Татьяна решила присоединиться к игре "Удача в придачу!".

Выиграть маме в декрете Татьяне Свентицкой из Лиды помогла покупка ко дню рождения крестной
Выиграть маме в декрете Татьяне Свентицкой из Лиды помогла покупка ко дню рождения крестной

- Мне понравились простые правила: регистрируешь карточку в интернете - и все, ты уже в игре! Ничего особенного делать ведь не нужно, - отмечает Татьяна Свентицкая.

Молодая мама не скрывает: "товар удачи" покупала от случая к случаю, если он действительно был необходим в доме. За розыгрышем не следила, не нервничала перед телевизором во время прямого эфира.

- Накануне игры в "Вайбер" пришло сообщение от "Евроопт", что через несколько часов состоится 95-й тур. Еще подумала: "Ну, и хорошо". И совершенно про это забыла. Вечером делали с ребенком уроки, и вдруг позвонил ведущий, - смеется Татьяна.

Невероятные эмоции, шок - все смешалось от такой новости. Телефон разрывался от поздравлений.

- Смешно было наблюдать за младшей дочкой, - вспоминает победительница. - Она стала спрашивать: "Мамочка, а с чем тебя все поздравляют? С днем рождения?" Весь вечер бегала, рисовала картиночки и прибегала меня поздравить.

Белоснежный "Джили Эмгранд" Татьяне помогла выиграть предпраздничная покупка в "Евроопт". Она ехала поздравлять крестную с днем рождения, купила тортик, розу и "товар удачи" - рис. Он как раз закончился дома.

- Я люблю ходить за покупками в "Евроопт", потому что все можно найти в одном месте. Знали бы вы, как наши дети обожают приходить в этот магазин! Там есть специальные тележки для малышей, они берут их, сами выбирают продукты, кладут к себе в тележку и могут почувствовать себя взрослыми. А еще в "Евроопт" есть маленькие столики для рисования, дети никогда не упускают возможность за ними посидеть, - добавляет Татьяна Свентицкая. - Как распоряжусь выигрышем? Машину не отдам никому!

СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ! САМОГО УДАЧЛИВОГО ПОКУПАТЕЛЯ ЖДЕТ КВАРТИРА В МИНСКЕ!

Круто изменить свою жизнь покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснічка", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" могут каждый вторник. В этот день уже традиционно разыгрывается квартира в Минске, пять внедорожников и денежные призы. Зачем упускать свой шанс, тем более что 96-й тур в самом разгаре – участвовать в розыгрыше будут игровые коды, полученные за покупки с 19 по 25 ноября!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Каждая покупка может стать удачной!
"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Каждая покупка может стать удачной!

Помимо возможности взойти на пьедестал победителей, покупателей в эти дни ждут приятные бонусы. Так, в "Евроопт" начались "Рыбные недели", а это значит, что во всех магазинах сети установлены особенно привлекательные цены на рыбу и морепродукты! А в пятницу, 23 ноября, все гипермаркеты "Евроопт" организуют "Пятницу черных цен" с невероятными скидками до 60% на более чем 500 товаров!

23 ноября все гипермаркеты "Евроопт" организуют "Пятницу черных цен" со скидками до 60% на более чем 500 товаров!
23 ноября все гипермаркеты "Евроопт" организуют "Пятницу черных цен" со скидками до 60% на более чем 500 товаров!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Имена победителей станут известны 27 ноября. Торопитесь за покупками! Не упустите возможность выиграть квартиру в Минске или великолепный внедорожник!

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