"Сразу потерял дар речи и долго не мог говорить!" Предприниматель из Гомеля выиграл столичную квартиру от "Евроопт"

По старой и доброй традиции очередной розыгрыш прошел под бурные аплодисменты, слезы радости и искренние улыбки. В 95-м туре определился владелец 75-й квартиры в Минске, разыгранной "Евроопт", им стал индивидуальный предприниматель из Гомеля Андрей Шаркевич. А вот белоснежные внедорожники "Джили Эмгранд" в этот раз достались прекрасным дамам. Двум мамам в декрете - Виктории Романчик из поселка Гатово Минского района и Татьяне Свентицкой из Лиды, а также двум пенсионеркам - Александре Гашинской из Жодино и Алине Дубновицкой из деревни Кострица Борисовского района. Еще один автомобиль уехал к уборщице Евгении Лойко в городской поселок Красносельский Волковысского района.

На то, чтобы справиться с волной позитивных эмоций, у счастливых белорусов было два дня. Они с нетерпением ждали торжественную церемонию в четверг в столичном торгово-развлекательном центре "Е-сити" на ул. Денисовской, 8. Ключи и документы от выигранных машин и квартиры вручены, а значит, можно спокойно выдохнуть, расслабиться. Это не розыгрыш, не сон, это реальность. В квартире можно смело начинать ремонт, на автомобилях ездить по дорогам страны, ведь "Евроопт" уже оплатил налоги за призы.

Ключи и документы от автомобилей и квартиры победителям 95-го тура в минском "Е-сити" сегодня вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

- Это полнейший шок, полная неожиданность. От такой новости потерял дар речи, - с трудом подбирает нужные слова Андрей Шаркевич, индивидуальный предприниматель из Гомеля. Общение победителю с другими людьми дается непросто, он часто произносит слово "шок".

Андрей Шаркевич стал 75-м счастливчиком, который выиграл минское жилье благодаря "Евроопт"

Действительно, разве можно устоять на ногах и не лишиться дара речи, когда сообщают: "Поздравляем! Вы выиграли квартиру в Минске!" Это не розыгрыш? Так на самом деле бывает? Еще как бывает! Ведь Андрей Шаркевич стал 75-м счастливчиком, который выиграл минское жилье благодаря "Евроопт".

Минск или Гомель? Этот вопрос супругам еще предстоит решить…

- Видимо, это счастливое стечение обстоятельств. Некоторое время назад был по делам в Минске, зашел в "Е-сити" и купил новую дисконтную карту "Е-плюс". А в тот момент в торговом центре шел розыгрыш, определялись очередные победители игры "Удача в придачу!" . - рассказывает Андрей Шаркевич.

Правда, на месте победителей мужчина себя никогда не представлял, хоть в глубине души где-то теплилась надежда, что удача может улыбнуться и ему.

- Надежда должна быть всегда. Когда-то мне уже везло, выиграл кусочек мыла, - смеется житель Гомеля.

Рядом с домом магазина "Евроопт" нет, поэтому семья ездит закупаться в другой микрорайон города. В топе самых ходовых продуктов у Шаркевичей - детское питание, соки, вода, вкусная выпечка. В этом туре в розыгрыше участвовало 7 игровых кодов.

- Как раз пришел домой, когда на телефоне высветился минский номер. Сразу не врубился, кто и что от меня хочет. Ведущий просто огорошил! Я потерял дар речи и долго не мог говорить! - вспоминает Андрей Шаркевич.

Как говорит мужчина, "нотки сомнения", конечно же, были. Но стоило получить документы и ключи от квартиры по адресу ул. Академика Карского, 8, как все сомнения ушли.

Возможно, уже скоро новым домом для семьи победителей станет эта столичная новостройка!

- Кто в наше время не мечтает о прекрасном? Нам еще предстоит решить: переезжать в Минск или остаться в Гомеле. Своего жилья у нас нет, сейчас живем в государственном. Одно могу сказать точно: квартира в Минске всегда пригодится!

Кстати, стоимость жилья в новостройке микрорайона Сухарево превышает 118 000 рублей. В квартире можно жить самому, сдавать в аренду или выгодно продать, чтобы решить квартирный вопрос в родном городе. В любом случае семье невероятно повезло.

- Теперь все звонят с одним и тем же вопросом: "А это правда?" Я и до розыгрыша 95-го тура был счастливым человеком: самое ценное и важное приобретение в моей жизни жена и маленький ребенок. А теперь, с ключами от квартиры, вдвойне счастливый, - с улыбкой отмечает Андрей Шаркевич.

"ЕСЛИ БЫЛО БЫ ЛЕТО, ОТ РАДОСТИ ПОБЕЖАЛА БЫ ПО ДЕРЕВНЕ"

- Когда сообщили о выигрыше, стала от души кричать на весь дом: "Ура!" Хорошо, что соседи, дачники, в отъезде, а так бы все село ходило ходуном, - смеется пенсионерка Алина Дубновицкая из деревни Кострица Борисовского района Минской области.

Покупка в автолавке "Евроопт" принесла пенсионерке Алине Дубновицкой из деревни Кострица новенький внедорожник!

Теперь населенный пункт обсуждает важную и такую приятную новость: Алина Александровна выиграла в игре "Удача в придачу!" великолепный внедорожник "Джили Эмгранд". Победа обычный хмурый осенний день превратила в настоящий праздник.

- Вы не поверите, играю с первого тура! Очень удобно закупаться в "Евроопт" - сажусь на автобус, доезжаю из деревни в Борисов, и прямо возле автовокзала магазин, - объясняет Алина Дубновицкая.

Накануне розыгрыша 95-го тура у женщины было предчувствие: должно произойти что-то хорошее.

- Меня тянуло включить телевизор. И что вы думаете? Включаю, а на экране среди претендентов на победу моя фамилия. Не поверила, бросилась за очками, подбегаю к телевизору, и в этот момент Ольга Плотникова вытягивает мой счастливый номер! Если было бы лето, от радости побежала бы по деревне, - улыбается победительница.

Выиграть внедорожник Алине Александровне помогла обычная покупка в автолавке "Евроопт". Машина с продуктами останавливается прямо возле дома.

- Кстати, недавно покупала там продукты, выиграла 5 рублей, а теперь вот машину. Выходит, счастливая у нас автолавка, - отмечает женщина.

У Алины Дубновицкой есть права, но внедорожник достанется ее детям.

- У меня их трое, и у каждого машина в бесконечных ремонтах. Осталось только решить, как поделить подарок. Может, будут ездить по очереди, - говорит победительница.

"КУПИЛИ ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ ПРОВОДИТЬ СЫНА В АРМИЮ, И ВЫИГРАЛИ МАШИНУ!"

- Вечером во вторник была грустной: сына забирали в армию, так было жалко с ним расставаться, - вспоминает Евгения Лойко из городского поселка Красносельский Волковысского района Гродненской области.

На белоснежном автомобиле семья Лойко из городского поселка Красносельский отправится к сыну на присягу

Настроение в семье в одну секунду изменил звонок из минской студии, где в прямом эфире разыгрывали очередной внедорожник. Улыбки, смех, поздравления - Евгения Альбиновна стала победителем 95-го тура!

- Ой, как эта машина нам нужна! Наша совсем старенькая, ей уже 30 лет, сами понимаете, поменять автомобиль не так просто, - добавляет Евгения Лойко, которая работает уборщицей на предприятии "Красносельскстройматериалы".

Накануне игры "Удача в придачу!" женщина написала мужу список, что необходимо купить к проводам сына в армию. Супруг не забыл захватить "товар удачи" - пачку риса, именно он помог выиграть автомобиль.

- Все были такие радостные, возбужденные, надо было сумку сыну в армию собирать, а мы никак не могли перестать обсуждать новость о победе, - говорит Евгения Альбиновна. - Обязательно поедем на присягу на новом внедорожнике! Мой муж до сих пор в шоке. Он раньше говорил, что выиграть машину нереально, так не бывает. Однако бывает же!

"ИГРАЕМ С ВНУКОМ НА ПАРУ, НО ПО-КРУПНОМУ ПОКА ПОВЕЗЛО ТОЛЬКО МНЕ"

История победы Александры Гашинской из Жодино Минской области - яркий пример того, что даже в 80 лет можно оставаться азартным человеком, легким на подъем, и продолжать верить в чудо.

80-летняя Александра Гашинская из Жодино верила: ей обязательно повезет!

- Я долго ждала этой минуты, верила. А когда позвонили, руки затряслись, пришлось внучке меня успокаивать, - волнуясь, рассказывает Александра Михайловна.

Свою удачу женщина испытывает не первый год, сперва покупала лотереи, затем подключилась к игре "Удача в придачу!" .

- Мне нравится ходить в "Евроопт", он находится прямо возле остановки. Набрал продуктов, и далеко тащить сумки не надо. Часто покупаю в магазине выпечку, молочные продукты и никогда не забываю про "товар удачи". Всегда знала: если человек играет, ему обязательно повезет. Вот мы с внуком, например, играем на пару, правда, по-крупному пока повезло только мне, - улыбается пенсионерка.

По словам Александры Михайловны, водить новый внедорожник в большой семье найдется кому, была бы машина.

"СЫН НЕ ПОНЯЛ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. БЕГАЛ ПО ДОМУ И ПЛАКАЛ: "НЕ НАДО НАМ МАШИНА!"

Новость о выигрыше "Джили Эмгранд" устроила в семье Виктории Романчик из поселка Гатово Минского района настоящий переполох. Супруги бросились обниматься, а старший 5-летний сын… сильно плакать. Малыш не понял, что же произошло на самом деле.

Мама в декрете Виктория Романчик из поселка Гатово наконец-то решится пойти на курсы в автошколу

- Он только причитал: "Не надо нам машина! У нас есть". Пришлось объяснять, что мама выиграла автомобиль, и сын успокоился, - смеется мама в декрете.

В заботах о детях Виктория Романчик совершенно забыла про розыгрыш 95-го тура, она играла с малышами в детской, не переживая: улыбнется ей удача на этот раз или нет. Пока не раздался тот самый счастливый звонок…

- От такой новости места себе в доме не находила, все бегала, а муж кричал от радости громче меня. Прибежали соседи, родные стали стучать в окна нашего дома, столько счастья было! - вспоминает победительница. - До этого многие думали, что победители - подставные люди, а тут выиграли свои, и все сомнения исчезли.

В поселке Гатово магазина "Евроопт" нет, поэтому семья ездит за покупками в Минск. Виктория признается, магазин полюбила много лет назад, когда еще не было игры "Удача в придачу!" . Победа в 95-м туре поможет победительнице наконец-то решиться и пойти на курсы в автошколу, которые она уже не первый год откладывает на потом.

- У мужа есть машина, наверное, поэтому сразу сказал: новый внедорожник мой! Так вышло, следующим летом планировали на отдых в Украину и все решали, как поехать. На машине или на поезде? Наш автомобиль двухдверный, точно не для путешествия, хотели у кого-нибудь на время одолжить. Но "Евроопт" решил все вопросы, - смеется Виктория Романчик.

Благодаря "Джили Эмгранд" мама в декрете будет более мобильной, больше не нужно подстраиваться под обстоятельства, теперь в любой удобный ей момент она сможет отвезти старшего сына на кружки в Минск.

- Машину поставим во дворе, пусть все смотрят! - гордо заявляет счастливая Виктория.

"МАШИНУ НЕ ОТДАМ НИКОМУ!"

Мама в декретном отпуске Татьяна Свентицкая из Лиды Гродненской области никогда не считала себя везунчиком по жизни, наоборот, ей казалось, удача это не про нее. Тем не менее, Татьяна решила присоединиться к игре "Удача в придачу!" .

Выиграть маме в декрете Татьяне Свентицкой из Лиды помогла покупка ко дню рождения крестной

- Мне понравились простые правила: регистрируешь карточку в интернете - и все, ты уже в игре! Ничего особенного делать ведь не нужно, - отмечает Татьяна Свентицкая.

Молодая мама не скрывает: "товар удачи" покупала от случая к случаю, если он действительно был необходим в доме. За розыгрышем не следила, не нервничала перед телевизором во время прямого эфира.

- Накануне игры в "Вайбер" пришло сообщение от "Евроопт", что через несколько часов состоится 95-й тур. Еще подумала: "Ну, и хорошо". И совершенно про это забыла. Вечером делали с ребенком уроки, и вдруг позвонил ведущий, - смеется Татьяна.

Невероятные эмоции, шок - все смешалось от такой новости. Телефон разрывался от поздравлений.

- Смешно было наблюдать за младшей дочкой, - вспоминает победительница. - Она стала спрашивать: "Мамочка, а с чем тебя все поздравляют? С днем рождения?" Весь вечер бегала, рисовала картиночки и прибегала меня поздравить.

Белоснежный "Джили Эмгранд" Татьяне помогла выиграть предпраздничная покупка в "Евроопт". Она ехала поздравлять крестную с днем рождения, купила тортик, розу и "товар удачи" - рис. Он как раз закончился дома.

- Я люблю ходить за покупками в "Евроопт", потому что все можно найти в одном месте. Знали бы вы, как наши дети обожают приходить в этот магазин! Там есть специальные тележки для малышей, они берут их, сами выбирают продукты, кладут к себе в тележку и могут почувствовать себя взрослыми. А еще в "Евроопт" есть маленькие столики для рисования, дети никогда не упускают возможность за ними посидеть, - добавляет Татьяна Свентицкая. - Как распоряжусь выигрышем? Машину не отдам никому!

СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ! САМОГО УДАЧЛИВОГО ПОКУПАТЕЛЯ ЖДЕТ КВАРТИРА В МИНСКЕ!

Круто изменить свою жизнь покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснічка", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" могут каждый вторник. В этот день уже традиционно разыгрывается квартира в Минске, пять внедорожников и денежные призы. Зачем упускать свой шанс, тем более что 96-й тур в самом разгаре – участвовать в розыгрыше будут игровые коды, полученные за покупки с 19 по 25 ноября!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Каждая покупка может стать удачной!

Помимо возможности взойти на пьедестал победителей, покупателей в эти дни ждут приятные бонусы. Так, в "Евроопт" начались "Рыбные недели", а это значит, что во всех магазинах сети установлены особенно привлекательные цены на рыбу и морепродукты! А в пятницу, 23 ноября, все гипермаркеты "Евроопт" организуют "Пятницу черных цен" с невероятными скидками до 60% на более чем 500 товаров!

23 ноября все гипермаркеты "Евроопт" организуют "Пятницу черных цен" со скидками до 60% на более чем 500 товаров!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Имена победителей станут известны 27 ноября. Торопитесь за покупками! Не упустите возможность выиграть квартиру в Минске или великолепный внедорожник!

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