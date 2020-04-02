Среди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом - Сенько

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы эти вещи понимаем, у нас есть средства защиты. К радости, пока ни один сотрудник не заболел этой сложной болезнью. Общая заболеваемость личного состава находится на уровне аналогичного периода прошлого года", - отметил Юрий Сенько.

Он подчеркнул, что и сами сотрудники таможни с ответственностью подходят к ситуации, используя индивидуальные средства защиты и выполняя рекомендации Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Основное внимание было уделено работе таможенных органов с акцентом на экономическую составляющую. Поинтересовался глава государства и обстановкой в коллективе, есть ли среди сотрудников инфицированные коронавирусом. "Все-таки вы соприкасаетесь с иностранцами, которые порой подкидывают нам разные вирусы", - пояснил он.-0-