Среднегодовая температура воздуха в Беларуси с 1989 года повысилась на 1,3 градуса - Белгидромет

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1989 года наблюдается тенденция повышения среднегодовой температуры воздуха. За это время она повысилась на 1,3 градуса, сообщила журналистам заместитель начальника ГУ "Белгидромет" Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

Наблюдения ведутся с 1881 года, и на первом этапе отмечалось чередование периодов потепления и похолодания. "Изменение климата началось с 1989 года резким повышением температуры воздуха зимой. Оно продолжается до настоящего времени", - отметила Светлана Кузьмич.

Температурная аномалия распространяется неравномерно, колебания составляют от 1 до 1,5 градуса. Наименьшие отклонения зарегистрированы на метеостанциях в Кличеве и Лельчицах, наибольшие - в Витебске и Пинске. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений стал 2015 год: среднегодовая температура составила плюс 8,5 градуса при норме 6,7 градуса тепла.

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