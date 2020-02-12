Среднемесячная зарплата работников организаций Минлесхоза в прошлом году составила Br1052

12 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Среднемесячная заработная плата работников организаций, подчиненных Минлесхозу, в прошлом году составила Br1052 при плане Br1016. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.
Среднемесячная зарплата работников подведомственных предприятий в декабре прошлого года составила Br1152 при плане Br1138. "Впервые средняя зарплата работников лесохозяйственной деятельности и работников промышленной деятельности практически сравнялась и составила Br1054 и Br1048 соответственно. И это положительное изменение уровня заработной платы", - отметил министр.
По его информации, в промышленной деятельности обеспечено опережение темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы и за 2019 год составило 0,4 процентного пункта.
"Особое внимание необходимо уделять тем категориям работников, которые непосредственно связаны с процессом производства и ведения лесного хозяйства. Среднемесячная зарплата лесничих по отрасли за 2019 год составила Br1580, лесников - Br937, вальщиков леса - Br1090, машинистов харвестеров - Br1638", - сообщил Виталий Дрожжа. Министр поставил задачу перед руководством и аппаратом лесхоза создать систему материального стимулирования труда, обеспечить необходимым объемом работ каждого работника, чтобы он имел возможность заработать достойную зарплату.-0-