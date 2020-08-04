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04 августа 2020, 19:33

Средний конкурс в БГПУ составляет 1,6 человека на место

БГПУ. Фото из архива
БГПУ. Фото из архива

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний конкурс в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка составляет 1,6 человека на место, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Средний конкурс по университету составляет 1,6 человека на место, а на некоторых специальностях он значительно выше. Например, по специальности "спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)" претендуют 7,8 человека на место, "изобразительное искусство и компьютерная графика" - 4,8", - уточнили в пресс-службе. Здесь обратили внимание, что уже несколько лет БГПУ не испытывает "синдрома последнего дня", когда абитуриенты в последний момент перебрасывают документы со специальности на специальность или из вуза в вуз. "Это свидетельствует о том, что большинство из них мотивированы на получение педагогической профессии и свой выбор делают осознанно", - подчеркнули в пресс-службе.

В БГПУ набор ведется по 31 специальности дневной формы получения высшего образования. На 13 из них абитуриенты сдают внутренние вступительные испытания, которые продлятся до 7 августа. Поэтому говорить о предварительных проходных баллах пока рано, но они традиционно высокие. Например, на "изобразительное искусство и компьютерную графику" проходной балл в прошлом году составил 322, рассказали в вузе.

"В БГПУ поступают все более сильные абитуриенты. Каждый четвертый, подающий документы на специальности, при поступлении на которые не сдаются внутренние испытания, имеет балл выше 300 или поступает без экзаменов как выпускник педкласса (по результатам собеседования), медалист, обладатель диплома ссуза с отличием либо призер республиканской предметной олимпиады", - отметили в пресс-службе. Среди таких специальностей с высоким проходным баллом в университете назвали "психологию" и "практическую психологию" - 321 и 317 соответственно, а также "логопедию" - 313 и "историю и экскурсионно-краеведческую работу" - 300.-0-

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