Средний размер пенсий по возрасту за декабрь составит Br499,7 - Минтруда

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 декабря в Беларуси будут перерассчитаны все трудовые пенсии. Это предусмотрено указом Президента №409 "О повышении пенсий", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Речь идет о пенсиях по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

"Перерасчет будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%. Таким образом, на 6% увеличится основной размер трудовой пенсии", - сказали в Минтруда.

Размер увеличения суммы у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии.

В Беларуси к пенсиям установлены доплаты людям старше 75 лет - Br48,4 (здесь и далее суммы указаны с 1 ноября), старше 80 лет - Br64,53; надбавки на уход инвалидам I группы - Br64,53, лицам старше 80 лет - Br32,27; повышения Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан - от Br25,81 до Br322,65. В этом году перечисленные выплаты увеличивались в феврале, мае, августе и ноябре согласно росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

С учетом надбавок средний размер пенсии по возрасту составит за декабрь Br499,7 и увеличится на 5,5% по сравнению с ноябрем 2020 года (Br473,5), на 12,1% - по сравнению с декабрем 2019 года (Br445,9).

Пенсии в декабре поднимут для более чем 2,4 млн пенсионеров.

"На выплаты пенсий в 2020 году будет направлено более Br13,4 млрд, в том числе на перерасчет по данному указу Br64,7 млн", - добавили в Минтруда.

Это второй перерасчет трудовых пенсий в текущем году. Предыдущий был произведен в июле. Трудовые пенсии по возрасту увеличились в среднем на 5,7%.-0-