Средний размер трудовой пенсии с 1 августа составит Br438 - Минтруда

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовые пенсии в Беларуси будут перерасчитаны и с 1 августа увеличатся в среднем на 6,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"На основании решения Президента Беларуси с 1 августа 2019 года будут перерасчитаны трудовые пенсии. Их средний размер составит Br438, средний размер пенсии по возрасту - Br446,1", - отметили в Минтруда.

При этом в министерстве подчеркнули, что процент увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных надбавок, повышений и доплат, которые, как обратили внимание специалисты, не перерасчитываются. "Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения", - уточнили в Минтруда.-0-