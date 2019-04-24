Средний размер трудовых пенсий с 1 мая составит Br411,5

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате перерасчета с 1 мая средний размер трудовых пенсий составит Br411,5, средний размер пенсии по возрасту - Br418,4, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом Президента от 23 апреля 2019 года №156 "О повышении пенсий" с 1 мая в Беларуси будут перерассчитаны трудовые пенсии.

В Минтруда подчеркнули, что размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.

При этом надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерассчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.-0-