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25 октября 2020, 21:29

Средняя белорусская семья тратит примерно 4,5% доходов на ЖКУ - Хмель

Фото из архива
Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя белорусская семья тратит примерно 4,5% доходов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Одно из поручений главы государства - чтобы тарифы на ЖКУ не поднимались выше, чем на $5 в год. Где-то 4,5% от доходов средняя белорусская семья платит за жилищно-коммунальные услуги. Для сравнения, в Украине и России это 12-15%, Литве - 20%. Сегодня мы понимаем, что платежи за жилищно-коммунальные услуги достаточно подъемные для белорусского населения, больших проблем с их оплатой нет. А если семья малообеспеченная, то у нас есть субсидии", - сказал Андрей Хмель.

Министр подчеркнул, что проводится жесткая политика по сдерживанию затрат в организациях ЖКХ. "Мы работаем по системе установления планово-расчетных цен на каждую ЖКУ. Организации могут закладывать туда лишь определенные виды затрат, там ограничена рентабельность, общехозяйственные расходы. В том числе за счет этого нам удается сдерживать рост тарифов на ЖКУ", - отметил он.

По его словам, на сегодня население в полном объеме оплачивает стоимость всех жилищно-коммунальных услуг, за исключением теплоснабжения и подогрева воды. Там около 20% возмещает население и порядка 80% субсидируется государством.

Андрей Хмель также рассказал о планах по развитию службы 115. "Это очень хороший инструмент для связи населения с исполнителями, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги. Но сегодня нужно грамотно наладить обратную связь. Мы должны отреагировать и дать возможность человеку самостоятельно закрыть заявку. Либо обратный обзвон, либо работа в мобильных приложениях или за компьютером, либо подписание акта. Варианты есть", - проинформировал он.

По поручению главы государства разработан регламент взаимодействия всех служб по выполнению заявок, которые поступают на линию 115. "Мы его апробируем в течение нескольких месяцев и посмотрим на результаты. Если они нас будут устраивать, мы будем двигаться в этом направлении дальше", - добавил министр.

Андрей Хмель также затронул тему развития системы ЖКХ в связи с вводом Белорусской АЭС. По его словам, существующий жилищный фонд замкнут на действующих тепловых источниках: либо на ТЭЦ, либо на коммунальных котельных, которые работают как на газе, так и на местных видах топлива. "Мы видим для себя ряд объектов, где реконструкция котельных целесообразна именно с применением электрокотлов. Такая программа готовится совместно с Минэнерго, мы будем развивать это направление. Также сегодня стоят серьезные задачи по строительству нового жилья, которое будет отапливаться за счет электроэнергии - электрокотельных либо внутриквартирных приборов отопления, которые работают на электричестве. За этим будущее", - уверен он.-0-

Хмель: мы не видим массовой реакции на призывы не оплачивать ЖКУХмель: мы не видим массовой реакции на призывы не оплачивать ЖКУ
Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель подчеркнул, что подобные призывы крайне деструктивны и неправильны. "Пострадают сами неплательщики, потому что рано или поздно им отключат воду, тепло", - отметил он.

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