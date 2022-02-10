10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя обеспеченность культурных учреждений работниками составляет 96%. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства культуры рассказал министр Анатолий Маркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра культуры, кадровая политика является одним из ключевых направлений работы ведомства. "Одним из ключевых направлений деятельности Министерства культуры является кадровое обеспечение отрасли. На 1 февраля 2022 года в сфере культуры функционирует 5600 государственных организаций культуры, их обособленных структурных подразделений и филиалов. Штатная численность работников - 63900 человек. В течение года 33 работника и 1 организация награждены государственными наградами и почетными званиями Республики Беларусь. Обеспеченность кадрами организаций сферы культуры составляет в среднем 96%. Самый высокий показатель в 97% отмечен в Могилевской области, самый низкий - в Гродненской, где культурные организации обеспечены кадрами на 91%", - сообщил министр.

Он рассказал и о молодых специалистах, которые направляются в учреждения культуры по распределению. Почти половина из них остается работать по месту распределения и после окончания срока отработки.

"За последние три года в учреждения культуры республики были направлены по распределению 2367 выпускников. В настоящее время в среднем 45% выпускников продолжают трудиться на предоставленных им местах после окончания отработки по распределению. Самые высокие показатели закрепления молодых специалистов отмечены в Минской и Гродненской областях. В целях повышения количества таких специалистов регионам необходимо шире использовать возможности целевой подготовки кадров из числа местных жителей", - отметил Анатолий Маркевич.

Кроме того, он добавил, что пристальное внимание уделяется и работе с руководителями культурных учреждений. Постепенно их состав омолаживается.

"В 2021 году особое внимание было уделено работе с руководящими кадрами. Осуществляется постепенное омоложение их состава. Средний возраст сотрудников, которые были назначены на руководящие должности, составил 42-43 года. С руководителей повышен спрос не только за выполнение экономических показателей, но и за дисциплину и моральный климат в коллективах. Целям укрепления и морально-психологического климата в коллективах призвано служить утверждение в каждой организации кодекса чести работников культуры", - подытожил министр культуры.-0-